ВОЗ предупреждает о возвращении холеры. Что нужно знать об этом страшном убийце человечества

В XIX веке эпидемия холеры распространилась по всему миру и унесла много жизней. Ученые опасаются, что она уже на пороге и сегодня.

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Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae. Согласно данным исследователей, ежегодно в мире холерой заболевают от 1,3 до 4 миллионов человек, из них 21 — 143 тысяч случаев со смертельным исходом. ВОЗ ежегодно мониторит данные о заболеваемости и количество вспышек холеры в этом году вызывает тревогу, пишет Forbes.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, в последние несколько лет наблюдалось снижение заболеваемости, однако в 2022 году все изменилось. С начала этого года 27 стран сообщили о вспышках холеры. Так, в Сирии заявили о 10 тысячах подозрительных случаев, кроме того заявления поступали от Гаити, которая уже была на пороге объявления свободной от холеры.

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По словам Тедроса, вспышки становятся все более смертоносными — средний уровень смертности в этом году втрое превышает этот показатель за последние 5 лет.

История

Холера является одной из самых страшных болезней в истории человечества. В XIX веке холера из своего первоначального резервуара реки Ганг в Индии распространилась по всему миру. В общей сложности за последние 200 лет насчитывается семь эпидемий, которые унесли жизни миллионов человек.

Когда-то это заболевание прозвали "голубой смертью" из-за цвета кожи обезвоженных жертв. Известно, что вспышки холеры возникают после стихийных бедствий и войн, когда люди живут в тесноте, а источники воды могут быть повреждены. Ученые опасаются, что война в Украине и наводнение в Пакистане, где вода затопила большую часть страны, могут стать катализаторами новых вспышек холеры в мире.

Как передается

Холера вызывается употреблением пищи или воды, зараженных холерными бактериями. Как правило, бактерии поступают вместе с фекалиями зараженного человека и быстро распространяются в районах с плохими санитарными условиями или недостаточной очисткой сточных вод.

Если вовремя не начать лечение заболевания, всего за несколько часов холера может убить человека. Впрочем, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме, осложнения возникают приблизительно у одного человека из десяти.

Лечение и вакцины

Холеру можно предотвратить с помощью вакцины. Однако на сегодня в мире не существует необходимого объема вакцин против холеры, чтобы удовлетворить растущий спрос, вызванный вспышками заболевания. В 2013 году ВОЗ создала запас вакцин против холеры, в прошлом году из него было использовано около 27 миллионов доз. Однако глава ВОЗ призвал производителей вакцин увеличить производство.

Холера также поддается лечению, однако его необходимо начинать незамедлительно. Заболевание лечится с помощью раствора для пероральной регидратации (или внутривенными жидкостями и антибиотиками в очень тяжелых случаях).

Симптомы холеры

У большинства инфицированных людей не развивается никаких симптомов. Если они возникают, то в большинстве случаев являются легкими или умеренными. У меньшинства все же может развиться острая водянистая диарея, которая повлечет сильное обезвоживание.

Профилактика холеры

Ученые считают, что наиболее эффективной профилактикой заболевания является вакцинация. Однако при недостаточном количестве вакцин также стоит выполнять другие важные рекомендации:

чаще мыть руки;

безопасно удалять фекалии;

дезинфицировать воду;

избегать неприготовленного или сырого мяса и морепродуктов;

хорошо мыть или термически обрабатывать овощи и фрукты.

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