ВООЗ попереджає про повернення холери. Що потрібно знати про цього страшного вбивцю людства

У XIX столітті епідемія холери поширилася по всьому світу і забрала багато життів. Вчені побоюються, що вона вже на порозі і сьогодні.

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Холера — гостра діарейна інфекція, яку спричиняє бактерія Vibrio cholerae. Згідно з даними дослідників, щорічно у світі на холеру хворіють від 1,3 до 4 мільйонів людей, з них 21 — 143 тисяч випадків зі смертельним наслідком. ВООЗ щорічно моніторить дані про захворюваність та кількість спалахів холери цього року викликає тривогу, пише Forbes.

За словами голови ВООЗ Тедроса Адханома Гебреїсуса, в останні кілька років спостерігалося зниження захворюваності, проте у 2022 році все змінилося. З початку цього року 27 країн повідомили про спалахи холери. Так, у Сирії заявили про 10 тисяч підозрілих випадків, крім того, заяви надходили від Гаїті, яка вже була на порозі оголошення вільної від холери.

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За словами Тедроса, спалахи стають дедалі смертоноснішими — середній рівень смертності цього року втричі перевищує цей показник за останні 5 років.

Історія

Холера є однією з найстрашніших хвороб історії людства. У XIX столітті холера зі свого первісного резервуара річки Ганг в Індії поширилася по всьому світу. Загалом за останні 200 років налічується сім епідемій, які забрали життя мільйонів людей.

Колись це захворювання прозвали "блакитною смертю" через колір шкіри зневоднених жертв. Відомо, що спалахи холери виникають після стихійних лих та воєн, коли люди живуть у тісноті, а джерела води можуть бути пошкоджені. Вчені побоюються, що війна в Україні та повінь у Пакистані, де вода затопила більшу частину країни, можуть стати каталізаторами нових спалахів холери у світі.

Як передається

Холеру спричиняє вживання їжі чи води, заражених холерними бактеріями. Як правило, бактерії надходять разом з фекаліями зараженої людини і швидко поширюються в районах з поганими санітарними умовами або недостатнім очищенням стічних вод.

Якщо вчасно не розпочати лікування захворювання, лише за кілька годин холера може вбити людину. Втім, у більшості заражених хвороба протікає у легкій формі, ускладнення виникають приблизно в однієї людини із десяти.

Лікування та вакцини

Холери можна запобігти за допомогою вакцини. Однак на сьогодні у світі не існує необхідного обсягу вакцин проти холери, щоб задовольнити кожен раз більший попит, спричинений спалахами захворювання. 2013 року ВООЗ створила запас вакцин проти холери, минулого року з нього використали близько 27 мільйонів доз. Проте голова ВООЗ закликав виробників вакцин збільшити виробництво.

Холера також піддається лікуванню, але його потрібно починати негайно. Захворювання лікується за допомогою розчину для пероральної регідратації (або внутрішньовенними рідинами та антибіотиками у дуже тяжких випадках).

Симптоми холери

У більшості інфікованих людей не розвивається жодних симптомів. Якщо вони виникають, то здебільшого є легкими чи помірними. У меншості все ж таки може розвинутися гостра водяниста діарея, яка спричинить сильне зневоднення.

Профілактика холери

Вчені вважають, що найефективнішою профілактикою захворювання є вакцинація. Однак за недостатньої кількості вакцин варто виконувати інші важливі рекомендації:

частіше мити руки;

безпечно видаляти фекалії;

дезінфікувати воду;

уникати не приготовленого чи сирого м'яса та морепродуктів;

добре мити або термічно обробляти овочі та фрукти.

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