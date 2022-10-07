Ученые утверждают, что отказ от мяса делает людей депрессивными. Вегетарианцы возмущены

Исследование показало связь рациона и депрессивных состояний, но приверженцы "зеленой" диеты отказываются в нее верить.

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Десятилетиями ученые изучают связь рациона питания и здоровья, как физического так и психического. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что отказ от мяса может привести к тому, что человек станет более склонным к депрессиям. Но не все готовы принять такие результаты, пишет Daily Mail.

В новом исследовании группа ученых из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул изучила пищевые привычки более 14 тысяч человек среднего возраста, от 35 до 74 человек. Бразильцам предложили заполнить специальные анкеты, а после встретиться с психиатрами.

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Отметим, что в последнее время в Бразилии, которая славится своей "мясной диетой", фиксируют рост популярность вегетарианства. Однако он все еще остается маленьким — из 14 тысяч опрошенных человек, лишь меньше сотни заявили о том, что отказались от мяса. В ходе бесед с психиатрами испытуемых попросили рассказать о своих депрессивных опытах, а также чувствах, которые они переживали в эти моменты.

Позже ученые учли факторы образа жизни, в том числе курение, масса тела, физическая активность и употребление алкоголя и сопоставили их с количеством депрессивных опытов. Результаты показали, что вегетарианцы чуть более чем вдвое чаще испытывают негативные эпизоды, чем мясоеды.

Однако далеко не все согласны с подобными выводами. Например, диетолог из Медицинского центра Векснера Университета штат Огайо Мэри Москера-Кокран считает, что результаты не дают представление о всей группе вегетарианцев. По мнению диетолога, подобное исследование может относиться, например, лишь к бразильцам. Также она отметила, что хоть связь между рационом и показателями депрессии действительно обнаружена, причины этой связи все еще неизвестны.

В обсуждение также вступил психолог из Университета Бата Крис Брайант. По его словам, более высокий уровень депрессивных состояний у вегетарианцев может наблюдаться из-за просмотров видео с кадрами о жестоком обращении с животными. Психолог считает, что большая часть вегетарианцев отказались от мяса по причине жестокого обращения с животными и, вероятно, посмотрели несколько документальных фильмов об этом. В результате чувство депрессии может возникать из-за того, что "большинство людей предпочитают смотреть в другую сторону" и не замечать проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что отказ от производства мяса замедлит изменение климата.