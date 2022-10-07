Вчені стверджують, що відмова від м'яса робить людей депресивними. Вегетаріанці обурені

Дослідження показало зв'язок раціону та депресивних станів, але прихильники "зеленої" дієти відмовляються в нього вірити.

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Десятиліттями вчені вивчають зв'язок раціону та здоров'я, як фізичного, так і психічного. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що відмова від м'яса може призвести до того, що людина стане схильнішою до депресій. Але не всі готові прийняти такі результати, пише Daily Mail.

У новому дослідженні група вчених із Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул вивчила харчові звички понад 14 тисяч осіб середнього віку, від 35 до 74 осіб. Бразильцям запропонували заповнити спеціальні анкети, а згодом зустрітися з психіатрами.

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Зазначимо, що останнім часом у Бразилії, яка славиться своєю "м'ясною дієтою", фіксують ріст популярності вегетаріанства. Однак він все ще залишається маленьким — із 14 тисяч опитаних людей, лише менш як сотня заявила про те, що відмовилася від м'яса. Під час бесід із психіатрами піддослідних попросили розповісти про свої депресивні досвіди, а також почуття, які вони переживали в ці моменти.

Пізніше вчені врахували чинники життя, зокрема куріння, масу тіла, фізичну активність і вживання алкоголю та зіставили їх із кількістю депресивних досвідів. Результати показали, що вегетаріанці трохи більш ніж удвічі частіше зазнають негативних епізодів, ніж м'ясоїди.

Однак далеко не всі погоджуються з такими висновками. Наприклад, дієтологиня з Медичного центру Векснера Університету штат Огайо Мері Москера-Кокран вважає, що результати не дають уявлення про всю групу вегетаріанців. На думку дієтологині, таке дослідження може ставитись, наприклад, лише до бразильців. Також вона зазначила, що хоч зв'язок між раціоном та показниками депресії дійсно виявлено, причини цього зв'язку все ще невідомі.

В обговорення також вступив психолог з Університету Бата Кріс Браянт. За його словами, вищий рівень депресивних станів у вегетаріанців може спостерігатися через перегляди відео з кадрами про жорстоке поводження з тваринами. Психолог вважає, що більшість вегетаріанців відмовилися від м'яса через жорстоке поводження з тваринами і, ймовірно, подивилися кілька документальних фільмів про це. В результаті почуття депресії може виникати через те, що "більшість людей вважає за краще дивитися в інший бік" і не помічати проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що відмова від виробництва м'яса уповільнить зміну клімату.