В древнеегипетском храме обнаружена святыня со свидетельствами ранее неизвестных ритуалов

Ученым удалось обнаружить небольшой египетский храм, который был превращен в место для проведения культов древнего кочевого народа.

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Ученые из Автономного университета Барселоны, Испания, представили результаты проведения раскопок в древнем городе Беренис, который расположен на берегу Красного моря в Египте. Здесь был обнаружен египетский храм небольшого размера, который превратили в место для проведения своих культов представители древнего кочевого народа блеммии. В этом храме ученые обнаружили очень интересные с точки зрения археологии находки, пишет Phys.

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На месте, где сейчас расположен поселок Беренис в Египте, когда-то существовал большой процветающий город-порт с таким же названием. Этот город еще в конце 3 века до нашей эры основал египетский правитель Птолемей II Филадельф. Это город был важным торговым портом и в поздний период существеннее Римской империи и даже несколько столетий после ее распада.

[ + – ] Ученые из Автономного университета Барселоны, Испания, представили результаты проведения раскопок в древнем городе Беренис, который расположен на берегу Красного моря в Египте. Здесь был обнаружен египетский храм небольшого размера, который превратили в место для проведения своих культов представители древнего кочевого народа блеммии Фото: phys.org

Джоан Оллер Гусман из Автономного университета Барселоны и ее коллеги провели раскопки древнего религиозного комплекса. Исследователи назвали его Храмом Сокола, и он расположен в Северном комплексе, одном из важнейших зданий города Беренис в то время.

По словам ученых, в IV-VI вв. н.э. этот город оккупировали представители кочевого народа блеммии, которые контролировали большую часть восточной пустыни Египта. В ходе раскопок ученые обнаружили небольшой традиционный египетский храм, который после 4 века н.э блеммии адаптировали для проведения своих собственных культов.

"Мы обнаружили много интересных артефактов, среди них были гарпуны, статуи в форме куба и стела с указаниями, связанными с религиозной деятельностью", — говорит Джоан Оллер Гусман.

[ + – ] "Мы обнаружили много интересных артефактов, среди них были гарпуны, статуи в форме куба и стела с указаниями, связанными с религиозной деятельностью", — говорит Джоан Оллер Гусман Фото: phys.org

Но самой интересной находкой ученые считают обнаружение мумий 15 соколов внутри храма, большинство из которых были безголовые. Хотя такие захоронения соколов в религиозных целях уже встречали ученые в Египте раньше, они впервые здесь обнаружили соколов, захороненных в храме вместе с яйцами, что само по себе является беспрецедентным случаем.

Также раньше археологи находили только отдельные мумии соколов, а здесь они впервые обнаружили целую группу захороненных птиц. Что касается стелы с религиозными указаниями, то одна из надписей гласит о том, что здесь запрещено "варить головы птиц".

[ + – ] Что касается стелы с религиозными указаниями, то одна из надписей гласит о том, что здесь запрещено "варить головы птиц" Фото: phys.org

По словам ученых, обнаруженные находки в храме свидетельствуют о том, что здесь проводились довольно часто религиозные ритуалы. Но самое интересное, что многие из этих ритуалов сочетали древнеегипетские традиции и религиозные традиции народа блеммии.

Как уже писал Фокус, ученые высказали предположение, что гробница египетской царицы Нефертити, которую до сих пор не обнаружили, может находится в потайной комнате рядом с гробницей фараона Тутанхамона.