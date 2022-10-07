У давньоєгипетському храмі виявлено святиню з доказами раніше невідомих ритуалів

Вченим вдалося виявити невеликий єгипетський храм, який перетворений на місце для проведення культів стародавнього кочового народу.

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Вчені з Автономного університету Барселони, Іспанія, представили результати проведення розкопок у стародавньому місті Береніс, розташованому на березі Червоного моря в Єгипті. Тут виявлено єгипетський храм невеликого розміру, який перетворили на місце проведення своїх культів представники древнього кочового народу блеммії. У цьому храмі вчені виявили дуже цікаві з погляду археології знахідки, пише Phys.

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На місці, де зараз розташоване селище Береніс в Єгипті, колись існувало велике успішне місто-порт з такою самою назвою. Це місто ще наприкінці 3 століття до нашої ери заснував єгипетський правитель Птолемей II Філадельф. Це місто було важливим торговим портом і в пізній період існування Римської імперії і навіть кілька століть після її розпаду.

[ + – ] Вчені з Автономного університету Барселони, Іспанія, представили результати проведення розкопок у стародавньому місті Береніс, розташованому на березі Червоного моря в Єгипті. Тут було виявлено єгипетський храм невеликого розміру, який перетворили на місце для проведення своїх культів представники стародавнього кочового народу блеммії Фото: phys.org

Джоан Оллер Гусман з Автономного університету Барселони та її колеги провели розкопки стародавнього релігійного комплексу. Дослідники назвали його Храмом Сокола, і він розташований у Північному комплексі, одному з найважливіших будівель міста Береніс на той час.

За словами вчених, у IV-VI ст. н.е. це місто окупували представники кочового народу блеммії, які контролювали більшу частину східної пустелі Єгипту. Під час розкопок вчені виявили невеликий традиційний єгипетський храм, який після 4 століття н.е. блеммії адаптували для проведення своїх власних культів.

"Ми виявили багато цікавих артефактів, серед них були гарпуни, статуї у формі куба та стела із вказівками, пов'язаними з релігійною діяльністю", — каже Джоан Оллер Гусман.

[ + – ] "Ми виявили багато цікавих артефактів, серед них були гарпуни, статуї у формі куба та стела із вказівками, пов'язаними з релігійною діяльністю", — каже Джоан Оллер Гусман Фото: phys.org

Але найцікавішою знахідкою вчені вважають виявлення мумій 15 соколів усередині храму, більшість із яких були безголові. Хоча такі поховання соколів у релігійних цілях вже зустрічали вчені в Єгипті раніше, вони вперше тут виявили соколів, похованих у храмі разом із яйцями, що є безпрецедентним випадком.

Також раніше археологи знаходили лише окремі мумії соколів, а тут вони вперше виявили цілу групу похованих птахів. Що стосується стели з релігійними вказівками, то один із написів говорить про те, що тут заборонено "варити голови птахів".

[ + – ] Що стосується стели з релігійними вказівками, то один із написів говорить про те, що тут заборонено "варити голови птахів" Фото: phys.org

За словами вчених, виявлені знахідки у храмі свідчать про те, що тут проводили досить часто релігійні ритуали. Але найцікавіше, що багато з цих ритуалів поєднували давньоєгипетські традиції та релігійні традиції народу блеммії.

Як уже писав Фокус, вчені висловили припущення, що гробниця єгипетської цариці Нефертіті, яку досі не виявили, може перебувати в потайній кімнаті поруч із гробницею фараона Тутанхамона.