Прорыв в археологии: ученые нашли останки людей, которые были первыми англичанами

Первые англичане в основном произошли от жителей севера Европы, а именно с территорий современных Германии, Дании и Нидерландов.

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Археологи сделали важное открытие после того, как провели анализ ДНК человеческих скелетов из раннего Средневековья, которые были обнаружены по всей территории Англии. Новое исследование показало, откуда пришли жители Англии, которые впервые стали идентифицировать себя как англичане, пишет Express.

Археологи провели исследование ДНК 460 скелетов людей, которые были похоронены на территории Англии в период между 200 и 1300 годами нашей эры. Анализ показал, что первые официальные англичане произошли в основном от северных европейцев, жителей современных Германии, Дании и Нидерландов. Также ученые обнаружили, что один человек имел генетическую связь с Западной Африкой, что указывает на существование разнообразной и сложной культуры в Англии в раннем Средневековье.

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[ + – ] Археологи провели исследование ДНК 460 скелетов людей, которые были похоронены на территории Англии в период между 200 и 1300 годами нашей эры. Анализ показал, что первые официальные англичане произошли в основном от северных европейцев, жителей современных Германии, Дании и Нидерландов Фото: Express

По словам Дункана Сэйера из Университета Центрального Ланкашира, это исследование является одним из самых больших научных проектов по изучению древней ДНК человека в Европе.

"Мы сделали настоящий прорыв в археологии. Наше исследование бросает вызов тому, как сейчас воспринимается история древней Англии. Наши данные показывают, что миграция играла важную роль в становлении современных англичан", — говорит Сэйер.

Анализ ДНК показал значительные изменения населения в Англии в Средние века, но также ученые смогли выявить некоторые отдельные интересные истории определенных людей.

Например, ученые изучили останки девочки, которую похоронили в начале 7 века нашей эры и на момент смерти ей было 10-11 лет. Рядом со скелетом археологи обнаружили типичный погребальный инвентарь для того времени: горшок, костяной гребень, нож и ложку.

[ + – ] Ученые изучили останки девочки, которую похоронили в начале 7 века нашей эры и на момент смерти ей было 10-11 лет. Рядом со скелетом археологи обнаружили типичный погребальный инвентарь для того времени: горшок, костяной гребень, нож и ложку. Схематический рисунок, описывающий могилу девочки Фото: Express

Но самое интересное, что анализ ДНК этой девочки показал, что треть ее предков были родом из Западной Африки. И несмотря на свое происхождение, ее похоронили так же, как хоронили других людей данного периода. То есть с ней обращались так же, как и с другими членами семьи, хотя она и имела другое происхождение. По крайнем мере, анализ ДНК похороненных рядом с ней людей указывает на сильные отличия.

"Самое интересное в этом исследовании — это то, что оно оживляет человеческие истории, отношения между людьми в ранние Средние века", — говорит Сэйер.

Рядом с этой девочкой ученые обнаружили двух женщин, анализ ДНК которых показал, что они имеют в большей мере происхождение с севера Европы. И скорее всего эти женщины были двоюродными тетями девочки. В их могилах было найдено много ценных предметов, что может говорить о том, что они принадлежали к богатой семье.

[ + – ] Рядом с этой девочкой ученые обнаружили двух женщин, анализ ДНК которых показал, что они имеют в больше мере происхождение с севера Европы. И скорее всего эти женщины были двоюродными тетями девочки. В их могилах было найдено много ценных предметов, что может говорить о том, что они принадлежали к богатой семье Фото: Express

100% североевропейское происхождение показал анализ ДНК останков мальчика-подростка, которые ученые обнаружили в другой части Англии. Судя по предметам в его могиле, скорее всего его родственники были из Дании или другого региона Скандинавии.

Еще одно захоронение, которое изучили ученые, было интересно тем, что в нем были похоронены брат и сестра – мальчик 15 лет и девочка 12 лет. В их могиле ученые обнаружили похожие предметы на те, которые находили в других исследуемых захоронениях.

[ + – ] Еще одно захоронение, которое изучили ученые, было интересно тем, что в нем были похоронены брат и сестра – мальчик 15 лет и девочка 12 лет. В их могиле ученые обнаружили похожие предметы на те, которые находили в других исследуемых захоронениях Фото: Express

"Я считаю, что миграция на территорию Англии не была одним большим событием, а состояла из множества перемещений небольших групп людей, которые адаптировались к новым условиям и впервые начали себя идентифицировать как англичане", — говорит Сэйер.

Как уже писал Фокус, в Великобритании ученые обнаружили 1400-летний зал первых королей Восточной Англии с множеством артефактов.

Что касается других открытий в археологии, то как уже писал Фокус, в древнеегипетском храме ученые обнаружили святыню со свидетельствами ранее неизвестных ритуалов.