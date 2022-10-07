Прорив в археології: вчені знайшли останки людей, які були першими англійцями

Перші англійці переважно походять від жителів півночі Європи, а саме з територій сучасних Німеччини, Данії та Нідерландів.

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Археологи зробили важливе відкриття після того, як провели аналіз ДНК людських скелетів із раннього Середньовіччя, виявлених на всій території Англії. Нове дослідження показало, звідки прийшли жителі Англії, котрі вперше почали ідентифікувати себе як англійці, пише Express.

Археологи провели дослідження ДНК 460 скелетів людей, похованих на території Англії в період між 200 і 1300 роками нашої ери. Аналіз показав, що перші офіційні англійці походили переважно від північних європейців, жителів сучасних Німеччини, Данії та Нідерландів. Також вчені виявили, що одна людина мала генетичний зв'язок із Західною Африкою, що вказує на існування різноманітної та складної культури в Англії у ранньому Середньовіччі.

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[ + – ] Археологи провели дослідження ДНК 460 скелетів людей, похованих на території Англії в період між 200 і 1300 роками нашої ери. Аналіз показав, що перші офіційні англійці походять переважно від північних європейців, жителів сучасних Німеччини, Данії та Нідерландів Фото: Express

За словами Дункана Сеєра з Університету Центрального Ланкаширу, це дослідження є одним із найбільших наукових проєктів з вивчення давньої ДНК людини в Європі.

"Ми зробили справжній прорив в археології. Наше дослідження кидає виклик тому, як зараз сприймається історія стародавньої Англії. Наші дані показують, що міграція відігравала важливу роль у становленні сучасних англійців", — каже Сеєр.

Аналіз ДНК показав значні зміни населення в Англії в Середньовіччі, але вчені змогли виявити деякі цікаві історії певних людей.

Наприклад, вчені вивчили останки дівчинки, яку поховали на початку 7 століття нашої ери, і на момент смерті їй було 10-11 років. Поруч зі скелетом археологи виявили типовий похоронний інвентар для того часу: горщик, кістяний гребінь, ніж та ложку.

[ + – ] Вчені вивчили останки дівчинки, яку поховали на початку 7 століття нашої ери, і на момент смерті їй було 10-11 років. Поруч із скелетом археологи виявили типовий похоронний інвентар для того часу: горщик, кістяний гребінь, ніж та ложку. Схематичний малюнок, що описує могилу дівчинки Фото: Express

Але найцікавіше, що аналіз ДНК цієї дівчинки показав, що третина її предків була родом із Західної Африки. І попри своє походження, її поховали так само як ховали інших людей цього періоду. Тобто з нею поводилися так само як і з іншими членами сім'ї, хоча вона мала інше походження. Принаймні аналіз ДНК похованих поруч із нею людей вказує на сильні відмінності.

"Найцікавіше в цьому дослідженні — це те, що воно пожвавлює людські історії, стосунки між людьми в ранні Середні віки", — говорить Сеєр.

Поруч із цією дівчинкою вчені виявили двох жінок, аналіз ДНК яких показав, що вони мають більшою мірою походження з півночі Європи. І найімовірніше ці жінки були двоюрідними тітками дівчинки. У їхніх могилах знайдено багато цінних предметів, що може говорити, що вони належали до багатої сім'ї.

[ + – ] Поруч із цією дівчинкою вчені виявили двох жінок, аналіз ДНК яких показав, що вони мають більше походження з півночі Європи. І швидше за все ці жінки були двоюрідними тітками дівчинки. У їхніх могилах було знайдено багато цінних предметів, що може говорити, що вони належали до багатої сім'ї Фото: Express

100% північноєвропейського походження показав аналіз ДНК останків хлопчика-підлітка, які вчені виявили в іншій частині Англії. Судячи з предметів у його могилі, найімовірніше, його родичі були з Данії чи іншого регіону Скандинавії.

Ще одне поховання, яке вивчили вчені, було цікаве тим, що в ньому поховані брат та сестра — хлопчик 15 років та дівчинка 12 років. У їхній могилі вчені виявили схожі предмети на ті, що знаходили в інших досліджуваних похованнях.

[ + – ] Ще одне поховання, яке вивчили вчені, було цікаве тим, що в ньому були поховані брат та сестра – хлопчик 15 років та дівчинка 12 років. У їхній могилі вчені виявили схожі предмети на ті, які знаходили в інших досліджуваних похованнях Фото: Express

"Я вважаю, що міграція на територію Англії не була однією великою подією, а складалася з безлічі переміщень невеликих груп людей, які адаптувалися до нових умов і вперше почали ідентифікувати себе як англійці", — говорить Сеєр.

Як уже писав Фокус, у Великій Британії вчені виявили 1400-річну залу перших королів Східної Англії з безліччю артефактів.

Що стосується інших відкриттів в археології, то як уже писав Фокус, у давньоєгипетському храмі вчені виявили святиню зі свідченнями раніше невідомих ритуалів.