Чоловік купив затонулий корабель за ціну велосипеда: що він знайшов усередині (фото)

53-річний Дом Робінсон із Великої Британії став власником справжнього корабля-привида. Судно Almond Branch пролежало на дні моря понад століття, перш ніж його продали за 300 фунтів стерлінгів у соцмережі.

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Про це пише Daily Star.

Дайвер із понад 40-річним стажем Дом Робінсон із Портсмута (Англія) придбав затонуле судно Almond Branch, потоплене німецьким підводним човном 1917 року, всього за 300 фунтів стерлінгів на Facebook Marketplace. Тепер він може офіційно називати його своєю "купою іржавого заліза".

Оголошення про продаж Almond Branch, парового вантажного судна, потопленого німецькою субмариною біля узбережжя Корнуолла, з'явилося на майданчику в січні 2025 року. Для Дома, який за своє життя вже ідентифікував до 25 затонулих суден, включно з трьома кораблями Королівського флоту, ця пропозиція виявилася надто спокусливою, щоб її пропустити.

"Я просто побачив це і подумав: бінго, ось мій шанс. Я купував велосипеди у Facebook, і з ними було більше проблем", — розповів він. Хоча закон забороняє продаж затонулих суден понад 20 років, Дому вдалося оформити угоду через державний орган, так званий "Одержувач аварії", який підтвердив його право власності.

Британець додав, що скарби з судна давно розграбовані Фото: SWNS

Британець додав, що хоча скарби з судна давно розграбовані, корабель все одно залишається історичною цінністю і особистим трофеєм.

Судно SS Almond Branch давно стало місцевою визначною пам'яткою серед дайверів.

"Я вже пірнав туди, тому знав, на що йду", — поділився він. Уламки лежать на глибині близько 50 метрів, і Дом не приховує, що такі занурення небезпечні: найменше порушення режиму спливання може призвести до декомпресійної хвороби.

Мучина зазначив, що пірнав до корабля і знав на що йде Фото: SWNS

Проте, він вважає володіння затонулим судном, навіть позбавленим скарбів і оброслим морськими рослинами, є здійсненням дитячої мрії.

"Ти пливеш навколо цієї купи іржавого заліза і думаєш — так, це моя купа іржавого заліза", — додав британець.

Видання зазначає, Велика Британія після Другої світової війни дійсно передавала права на затонулі судна приватним особам, найчастіше з метою рятувальних або дослідницьких робіт. Сьогодні чимало таких об'єктів перебувають у приватній власності, але історія Будинку — по-справжньому унікальний випадок, коли корабель купується "з любові до мистецтва" і заради захоплення.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер показав, який вигляд має стародавнє місто-привид на дні озера. Чоловік опублікував рідкісні кадри занурення, показавши незайману архітектуру.

Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.