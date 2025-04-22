Мужчина купил затонувший корабль за цену велосипеда: что он нашел внутри (фото)

53-летний Дом Робинсон из Великобритании стал владельцем настоящего корабля-призрака. Судно Almond Branch пролежало на дне моря более века, прежде чем его продали за 300 фунтов стерлингов в соцсети.

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Об этом пишет Daily Star.

Дайвер с более чем 40-летним стажем Дом Робинсон из Портсмута (Англия) приобрел затонувшее судно Almond Branch, потопленное немецкой подлодкой в 1917 году, всего за 300 фунтов стерлингов на Facebook Marketplace. Теперь он может официально называть его своей "грудой ржавого железа".

Объявление о продаже Almond Branch, парового грузового судна, потопленного немецкой субмариной у побережья Корнуолла, появилось на площадке в январе 2025 года. Для Дома, который за свою жизнь уже идентифицировал до 25 затонувших судов, включая три корабля Королевского флота, это предложение оказалось слишком соблазнительным, чтобы его пропустить.

"Я просто увидел это и подумал: бинго, вот мой шанс. Я покупал велосипеды в Facebook, и с ними было больше проблем", — рассказал он. Хотя закон запрещает продажу затонувших судов более 20 лет, Дому удалось оформить сделку через государственный орган, так называемый "Получатель крушения", который подтвердил его право собственности.

Британец добавил, что сокровища с судна давно разграблены Фото: SWNS

Британец добавил, что хотя сокровища с судна давно разграблены, корабль все равно остается исторической ценностью и личным трофеем.

Судно SS Almond Branch давно стало местной достопримечательностью среди дайверов.

"Я уже нырял туда, поэтому знал, на что иду", — поделился он. Обломки лежат на глубине около 50 метров, и Дом не скрывает, что такие погружения опасны: малейшее нарушение режима всплытия может привести к декомпрессионной болезни.

Мучина отметил, что нырял к кораблю и знал на что идет Фото: SWNS

Тем не менее, он считает владение затонувшим судном, даже лишенным сокровищ и обросшим морскими растениями, является исполнением детской мечты.

"Ты плывешь вокруг этой кучи ржавого железа и думаешь — да, это моя куча ржавого железа", — добавил британец.

Издание отмечает, Великобритания после Второй мировой войны действительно передавала права на затонувшие суда частным лицам, чаще всего в целях спасательных или исследовательских работ. Сегодня немало таких объектов находятся в частной собственности, но история Дома — по-настоящему уникальный случай, когда корабль приобретается "из любви к искусству" и ради увлечения.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер показал, как выглядит древний город-призрак на дне озера. Мужчина опубликовал редкие кадры погружения, показав нетронутую архитектуру.

Также стало известно, что женщина купила свой первый дом и нашла тайник на заднем дворе. Новые владельцы заметили нечто, что скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.