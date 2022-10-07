Ученые нашли гигантский акулий зуб размером с человеческую ладонь. Принадлежал мегалодон (фото)

Считается, что челюсти этого древнего и могучего хищника были покрыты почти тремя сотнями огромных зубов. Один из них удалось обнаружить исследователям.

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Океан хранит в себе множество тайн о давно существовавших гигантских морских хищниках. Одним из них считается акула-мегалодон, которая жила на планете миллионы лет назад. Столь грозный хищник вдохновил многих — режиссеров на создание фильмов, ученых на множество исследований. В ходе экспедиции Ocean Exploration Trust ученым, по видимому, удалось обнаружить зуб этой гигантской акулы, пишет Daily Mail.

Во время экспедиции ученые исследовали морской национальный памятник "Удаленные острова Тихого океана", который простирается на почти 800 квадратных километров посреди Тихого океана. Во время одного из погружений им удалось обнаружить окаменелый зуб размером с ладонь человека. Удивительная находка была обнаружена на глубине чуть более 3 тысяч метров на дне океана.

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Ученые считают, что столь массивный зуб может принадлежать печально известному и давно вымершему мегалодону. Однако пока это лишь предположения, более конкретно ученые смогут сказать лишь после того, как соответствующие анализы будут проведены.

Отметим, что в дословном переводе мегалодон и означает "большой зуб". Дело в том, что эти огромные древние хищники, бродившие по океану миллионы лет назад, обладали чудовищно огромными челюстями — их ширина составляла около 3 метров.

[ + – ] Тот самый зуб, обнаруженный учеными. Фото: Facebook

Ученые предполагают, что огромные хищники могли достигать порядка 20 метров в длину, а их челюсти были усеяны тремя сотнями массивных зубов длиной в 18 сантиметров.

По мнению исследователя палеобиологии из Университета Свонси в Великобритании Джека Купера, образец, найденный сегодня в Тихом океане вполне совпадает с описаниями мегаладона. Ученый считает, что об этом свидетельствует размер зуба и характерные зазубрины на нем.

Он также отметил, что это первый зуб мегалодона, который был обнаружен в этой части океана. По крайне мере о других задокументированных подобных находках ученый не знает.

[ + – ] Челюсти мегалодон были усыпани тремя сотнями огромных зубов. Фото: Getty Images/iStockPhoto

Ранее окаменелости древнего хищника также находили в отдаленных частях мира. Чаще всего ни встречались в Северной и Южной Каролине, Нижней Калифорнии, Мэриленде и Перу. Ученый отмечает, что новая находка удивительна также тем, что она намного удалена от тех мест, где ученым ранее удавалось обнаружить окаменелости гигантского хищника.

Ранее Фокус писал о том, что в Атлантике эхолокатор обнаружил 15-метровое чудище, похожее на мегалодона.