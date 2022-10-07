Вчені знайшли гігантський акулячий зуб розміром з людську долоню. Належав мегалодону (фото)

Вважається, що щелепи цього стародавнього й могутнього хижака були вкриті майже трьома сотнями величезних зубів. Один із них вдалося виявити дослідникам.

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Океан зберігає в собі безліч таємниць про давніх гігантських морських хижаків. Одним із них вважається акула-мегалодон, яка жила на планеті мільйони років тому. Такий грізний хижак надихнув багатьох режисерів на створення фільмів, вчених на безліч досліджень. Підщ час експедиції Ocean Exploration Trust вченим, мабуть, вдалося виявити зуб цієї гігантської акули, пише Daily Mail.

Під час експедиції вчені досліджували морську національну пам'ятку "Видалені острови Тихого океану", яка простягається на майже 800 квадратних кілометрів посеред Тихого океану. Під час одного із занурень їм вдалося виявити скам'янілий зуб розміром із долоню людини. Дивовижну знахідку виявили на глибині трохи більш як 3 тисяч метрів на дні океану.

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Вчені вважають, що такий масивний зуб може належати сумно відомому мегалодону, який давно вимер. Однак поки це лише припущення, конкретніше вчені зможуть сказати лише після того, як проведуть відповідні аналізи.

Зазначимо, що в дослівному перекладі мегалодон означає "великий зуб". Річ у тому, що ці величезні древні хижаки, що ширяли океаном мільйони років тому, мали надзвичайно величезні щелепи — їх ширина становила близько 3 метрів.

[ + – ] Той самий зуб, виявлений вченими Фото: зуб мегалодон

Вчені припускають, що величезні хижаки могли досягати близько 20 метрів завдовжки, а їхні щелепи були усіяні трьома сотнями масивних зубів довжиною 18 сантиметрів.

На думку дослідника палеобіології з Університету Свонсі у Великій Британії Джека Купера, зразок, знайдений сьогодні в Тихому океані, цілком збігається з описами мегаладона. Вчений вважає, що про це свідчить розмір зуба та характерні зазубрини на ньому.

Він також зазначив, що це перший зуб мегалодона, виявлений у цій частині океану. Принаймні про інші задокументовані такі знахідки вчений не знає.

[ + – ] Щелепи мегалодон були всипані трьома сотнями величезних зубів Фото: челюсть мегалодон

Раніше скам'янілості стародавнього хижака також знаходили у віддалених частинах світу. Найчастіше не зустрічалися в Північній та Південній Кароліні, Нижній Каліфорнії, Меріленді та Перу. Вчений зазначає, що нова знахідка дивовижна також тим, що вона набагато віддалена від тих місць, де вченим раніше вдавалося виявити скам'янілість гігантського хижака.

Раніше Фокус писав про те, що в Атлантиці ехолокатор виявив 15-метрове чудовисько, схоже на мегалодона.