Ученые рассказали, как научить кошку самостоятельно садиться в переноску: 5 простых шагов

Исследователи считают, что котов не только можно, но и нужно дрессировать. И это намного проще, чем мы могли бы предположить.

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Статистика показывает, что пандемия коронавируса вызвала рост количества владельцев домашних животных. Однако большинство новоиспеченных хозяев котят редко предполагают, что ему, как и щенку, потребуется некая дрессировка, пишет Science Alert.

Исследования показали, что кошкам нужна поддержка, чтобы приспособиться к жизни рядом с людьми. Простые формы обучения смогут не только облегчить жизнь с животным, но и в значительной области повлияют на благополучие кошек.

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Также ученые установили, что коты могут распознавать наши социальные сигналы и реагировать на них. И даже более — коты способны выполнять те же задачи, что и собаки.

Лорен Финка из Ноттингемский Трентского университета и Дэниел Каммингс из благотворительной организации для животных Cats Protection утверждают, что у кошек множество преимуществ и простые правила дрессировки помогут значительно облегчить жизнь и себе, и животному. Например, комфортно чувствовать себя в переноске, привыкнуть к автомобильным поездкам, терпеть уход за шерстью или осмотры у ветеринара.

Ученые описали 5 простых шагов, которые помогут без труда научить кошку забираться в переноску и устраиваться там.

Шаг 1. Заманите на одеяло

Ученые советуют использовать одеяло и место, где кошка уже чувствует себя в безопасности. Далее заманите кошку на одеяло с помощью еды и поощряйте лакомствами за то, что она остается на одеяле.

Кормите лакомством на уровне носа, чтобы побудить его сесть, затем кормите лакомством на уровне земли, чтобы побудить кошку присесть, а затем, в конце концов, лечь на одеяло.

Шаг 2. Используйте переноску

Как только кошка освоит первый шаг перейдите ко второму. Поместите одеяло на дно переноски со снятой крышкой и повторяйте те же шаги с вознаграждением лакомствами.

Шаг 3. Закройте переноску

Когда кошка освоится на новом месте, поместите крышку сверху переноски, но не закрывайте дверцу. И повторяйте процесс поощрения вкусняшками.

Шаг 4. Поместите дверцу на переноску

После того, как кошка освоится в переноске с закрытой крышей, поместите дверцу переноски на место, однако не закрывайте ее, чтобы животное не чувствовало себя запертым внутри.

Медленными движениями начните слегка прикрывать дверцу, а затем снова открывать ее, каждый раз давая кошке лакомство.

Делайте это медленно, пока дверь не сможет полностью закрыться — начните с нескольких секунд и вновь откройте дверь. Кормите кошку лакомствами через закрытую дверь.

Шаг 5. Почти готово

Ученые советуют, продолжать процедуру с закрытой дверцей и вознаграждением лакомством, каждый раз увеличивая время закрытия дверцы на несколько секунд.

Отметим, что каждая тренировка кошки должна длиться не более нескольких минут. Также ученые предупреждают, что некоторые кошки предпочтут тренироваться не более раза в день, тогда как другие смогут осилить две или три тренировки. Процесс дрессировки кошки достаточно длительный — между первым и последним шагом может пройти несколько дней, а то и недель.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки любят играться со своей "добычей".