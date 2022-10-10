Учені розповіли, як навчити кішку самостійно сідати у переноску: 5 простих кроків

Дослідники вважають, що котів не лише можна, а й треба дресирувати. І це набагато простіше, ніж ми могли б припустити.

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Статистика показує, що пандемія коронавірусу викликала зростання кількості власників домашніх тварин. Однак більшість новоспечених господарів кошенят рідко припускають, що їм, як і цуценятам, знадобиться якесь дресирування, пише Science Alert.

Дослідження показали, що кішкам потрібна підтримка, щоб пристосуватися до життя поряд із людьми. Прості форми навчання зможуть не лише полегшити життя з твариною, а й значно вплинуть на добробут кішок.

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Також учені встановили, що коти можуть розпізнавати наші соціальні сигнали та реагувати на них. І навіть більше — коти здатні виконувати ті самі завдання, що й собаки.

Лорен Фінка з Ноттінгемського Трентського університету та Деніел Каммінгс із благодійної організації для тварин Cats Protection стверджують, що в кішок безліч переваг і прості правила дресирування допоможуть значно полегшити життя і собі, і тварині. Наприклад, комфортно почуватися у переносці, звикнути до автомобільних поїздок, терпіти догляд за шерстю або огляди у ветеринара.

Учені описали 5 простих кроків, які допоможуть легко навчити кішку залазити в переноску і влаштовуватися там.

Крок 1. Заманіть на ковдру

Учені радять використовувати ковдру та місце, де кішка вже почувається в безпеці. Далі заманіть кішку на ковдру за допомогою їжі та заохочуйте ласощами за те, що вона залишається на ковдрі.

Годуйте ласощами на рівні носа, щоб спонукати її сісти, потім годуйте ласощами на рівні землі, щоб спонукати кішку присісти, а потім, зрештою, лягти на ковдру.

Крок 2. Використовуйте переноску

Щойно кішка засвоїть перший крок, перейдіть до другого. Покладіть ковдру на дно переноски зі знятою кришкою і повторюйте ті ж кроки з винагородою ласощами.

Крок 3. Закрийте переноску

Коли кішка освоїться на новому місці, помістіть кришку зверху переноски, але не зачиняйте дверцята. І повторюйте процес заохочення ласощами.

Крок 4. Покладіть дверцята на переноску

Після того, як кішка освоїться в переносці із закритим дахом, помістіть дверцята переноски на місце, проте не закривайте її, щоб тварина не почувалася замкненою всередині.

Повільними рухами почніть злегка прикривати дверцята, а потім знову відкривати її, щоразу даючи кішці ласощі.

Робіть це повільно, поки двері не зможуть повністю зачинитися — почніть з кількох секунд і знову відчиніть двері. Годуйте кішку ласощами через зачинені двері.

Крок 5. Майже готово

Учені радять, продовжувати процедуру із закритими дверцятами та винагородою ласощами, щоразу збільшуючи час закриття дверцят на кілька секунд.

Зазначимо, що кожне тренування кішки має тривати не більше кількох хвилин. Також учені попереджають, що деякі кішки віддадуть перевагу тренуванню не більше разу на день, тоді як інші зможуть подужати два або три тренування. Процес дресирування кішки досить тривалий — між першим та останнім кроком може пройти кілька днів, а то й тижнів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки люблять грати зі своєю "здобиччю".