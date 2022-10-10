Может ли мощная вспышка на Солнце уничтожить Интернет: ученые дали свой ответ

Почти любое извержение на нашей звезде может вызвать проблемы с подачей электроэнергии на Земле и перебои в работе спутников на орбите.

Related video

В некоторых фантастических произведениях современных писателей, а также в фильмах присутствует сценарий, при котором мощная вспышка на Солнце приводит к тому, что Интернет на Земле выходит из строя и люди остаются без этого важного технологического достижения. Но может ли такое событие случится в реальной жизни, учитывая, что количество мощных извержений на Солнце будет только расти? На этот вопрос дают ответ ученые в статье для издания Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда происходит вспышка на Солнце, то в космос вырывается огромный поток электромагнитного излучения. Когда это излучение достигает Земли, то оно взаимодействует с магнитным полем нашей планеты и возникают определенные последствия данного события.

[ + – ] Когда происходит вспышка на Солнце, то в космос вырывается огромный поток электромагнитного излучения. Когда это излучение достигает Земли, то оно взаимодействует с магнитным полем нашей планеты и возникают определенные последствия данного события Фото: NASA

"Когда заряженные солнечные частицы достигают Земли, то появляются красивые полярные сияния. Но с другой стороны электромагнитное излучение может нарушить работу спутников на орбите, что приведет к перебоям в работе радиосвязи и систем GPS на Земле. Также в это время верхние слои нашей атмосферы нагреваются и увеличиваются в размерах, поэтому у спутников на орбите появляется проблема – они могут сбиться с курса и даже столкнутся с космическим мусором", — говорит Мэтью Оуэнс из Университета Рединга, Великобритания.

По словам ученого, на Земле влияние геомагнитной бури, которая возникает при встрече потоков солнечных частиц с нашим магнитным полем и атмосферой, также могут возникнуть проблемы в работе электросетей. То есть линий электропередачи, по которым электричество переносится от электростанций к домам и другим зданиям. В результате возникают локальные перебои в подаче электроэнергии, которые трудно исправить.

Но может ли вспышка на Солнце уничтожить Интернет?

"Да, такое вполне возможно. Но для этого на Солнце должно произойти чрезвычайно мощное извержение, которое вызовет геомагнитную бурю просто гигантских масштабов", — говорит Оуэнс.

По словам ученого, чтобы полностью отключить Интернет, геомагнитная буря должна оказать прямое влияние на оптоволоконные кабели, которые находятся под океанами и соединяют континенты. Через каждые от 50 до 150 км на этих кабелях установлены ретрансляторы, которые помогают усиливать сигнал по мере его прохождения. Сами кабели не могут пострадать от геомагнитной бури, но ретрансляторы могут. Если один из них выйдет из строя, этого может быть достаточно, чтобы отключить весь кабель, а если выйдут из строя многие из них – это приведет к отключению Интернета на Земле. Если это произойдет, то это будет настоящая катастрофа для человечества, которое очень сильно зависимо от Сети.

"Конечно, эти кабели имеют защиту от влияния последствий геомагнитной бури, но очень сильный удар может вывести все из строя", — говорит Оуэнс.

[ + – ] По словам ученого, чтобы полностью отключить Интернет, геомагнитная буря должна оказать прямое влияние на оптоволоконные кабели, которые находятся под океанами и соединяют континенты Фото: Express

Может ли появиться в ближайшее время очень сильная вспышка на Солнце, которая приведет к отключению Интернета?

По словам Оуэнса, такая вероятность очень низкая, но это не значит, что этого вообще не может произойти. В ближайшие 2 года на Солнце все чаще будут появляется огромные пятна, которые провоцируют появление солнечных вспышек и мощных извержений плазмы, а также электромагнитного излучения.

Это не является чем-то необычным для нашего Солнца. Просто звезда повышает свою активность из-за того, что примерно к 2025 году должен наступить максимум этой активности. А сейчас начинается период постепенного увеличения количества вспышек и соответственно геомагнитных бурь на Земле.

Самыми мощными вспышками на Солнце, которые действительно могут привести к катастрофе, то есть очень сильным перебоям в работе электросетей, электроники и спутников, являются вспышки класса Х. Недавно на Солнце была зарегистрирована вспышка класса Х1 и ученые считают, что в ближайшем будущем могут появляется еще более сильные вспышки.

Также Фокус писал о том, что во время очередной вспышки на Солнце в космос был выброшен поток плазмы длиной в 1,6 млн км и это событие зафиксировал один из астрофотографов.