Чи може потужний спалах на Сонці знищити Інтернет: вчені дали свою відповідь

Майже будь-яке виверження на нашій зірці може спричинити проблеми з подачею електроенергії на Землі та перебої у роботі супутників на орбіті.

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У деяких фантастичних творах сучасних письменників, а також у фільмах є сценарій, при якому потужний спалах на Сонці призводить до того, що Інтернет на Землі виходить з ладу і люди залишаються без цього важливого технологічного досягнення. Але чи може така подія трапиться у реальному житті, враховуючи, що кількість потужних вивержень на Сонці лише зростатиме? На це запитання відповідають вчені у статті для видання Live Science.

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Коли спалах на Сонці, то в космос виривається величезний потік електромагнітного випромінювання. Коли це випромінювання досягає Землі, воно взаємодіє з магнітним полем нашої планети і виникають певні наслідки даної події.

[ + – ] Коли спалах на Сонці, то в космос виривається величезний потік електромагнітного випромінювання. Коли це випромінювання досягає Землі, воно взаємодіє з магнітним полем нашої планети і виникають певні наслідки даної події Фото: NASA

"Коли заряджені сонячні частки досягають Землі, то з'являються гарні полярні сяйва. Але з іншого боку електромагнітне випромінювання може порушити роботу супутників на орбіті, що призведе до перебоїв у роботі радіозв'язку та систем GPS на Землі. Також у цей час верхні шари нашої атмосфери нагріваються і збільшуються в розмірах, тому у супутників на орбіті з'являється проблема — вони можуть збитися з курсу і навіть зіткнуться з космічним сміттям", — каже Метью Оуенс з Університету Редінга, Великобританія.

За словами вченого, на Землі вплив геомагнітної бурі, що виникає під час зустрічі потоків сонячних частинок з нашим магнітним полем та атмосферою, також можуть виникнути проблеми у роботі електромереж. Тобто ліній електропередачі, якими електрика переноситься від електростанцій до будинків та інших будівель. Внаслідок цього виникають локальні перебої в подачі електроенергії, які важко виправити.

Але чи спалах на Сонці може знищити Інтернет?

"Так, таке цілком можливо. Але для цього на Сонці має статися надзвичайно потужне виверження, яке викличе геомагнітну бурю просто гігантських масштабів", — каже Оуенс.

За словами вченого, щоб повністю відключити Інтернет, геомагнітна буря має вплинути на оптоволоконні кабелі, які знаходяться під океанами і з'єднують континенти. Через кожні від 50 до 150 км на цих кабелях встановлені ретранслятори, які допомагають посилювати сигнал у міру його проходження. Самі кабелі не можуть постраждати від геомагнітної бурі, але ретранслятор може. Якщо один із них вийде з ладу, цього може бути достатньо, щоб відключити весь кабель, а якщо вийдуть з ладу багато з них — це призведе до вимкнення Інтернету на Землі. Якщо це станеться, то це буде справжня катастрофа для людства, яке дуже залежить від Мережі.

"Звичайно, ці кабелі мають захист від впливу наслідків геомагнітної бурі, але дуже сильний удар може вивести все з ладу", — каже Оуенс.

[ + – ] За словами вченого, щоб повністю відключити Інтернет, геомагнітна буря має вплинути на оптоволоконні кабелі, які знаходяться під океанами і з'єднують континенти. Фото: Express

Чи може з'явитися найближчим часом дуже сильний спалах на Сонці, що призведе до вимкнення Інтернету?

За словами Оуенса, така ймовірність дуже низька, але це не означає, що цього взагалі не може статися. У найближчі 2 роки на Сонці все частіше з'являються величезні плями, які провокують появу сонячних спалахів і потужних вивержень плазми, а також електромагнітного випромінювання.

Це не є чимось незвичайним для нашого Сонця. Просто зірка підвищує свою активність через те, що приблизно до 2025 року має настати максимум цієї активності. Нині ж починається період поступового збільшення кількості спалахів і відповідно геомагнітних бур на Землі.

Найпотужнішими спалахами на Сонці, які справді можуть призвести до катастрофи, тобто дуже сильним перебоям у роботі електромереж, електроніки та супутників, є спалахи класу Х. Нещодавно на Сонці було зареєстровано спалах класу Х1 і вчені вважають, що в найближчому майбутньому можуть з'являтися ще сильніші спалахи.

Також Фокус писав про те, що під час чергового спалаху на Сонці в космос було викинуто потік плазми завдовжки 1,6 млн км і цю подію зафіксував один із астрофотографів.