20 лет ожидания. В Северной Америке впервые вылупились детеныши черепахи с мягким панцирем

Специалисты ждали размножения редких индийских узкоголовых черепах более двух десятков лет. Наконец-то чудо свершилось.

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Индийские узкоголовые черепахи считаются одним из древнейших видов — по некоторым оценкам этому виду около 200 миллионов лет. Однако в последние десятилетия их популяция настолько сократилась, что их внесли в список "находящихся под угрозой существования", пишет CNN.

Они являются одними из самых крупных черепах в мире. Родом эти черепахи из Южной Азии, но ученые считают, что их популяция значительно сократилась из-за потери среды обитания и охоты. Однако сегодня нет точных данных о том, сколько особей осталось в дикой природе.

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В Зоопарке Сан-Диего более 20 лет ждали, когда трое редких индийских узкоголовых черепах наконец-то размножаться. И вот летом сотрудникам зоопарка удалось обнаружить на пляже гнездо черепах. Несколько детенышей уже успели вылупиться, а остальные яйца сотрудники зоопарка переложили в инкубатор с искусственным гнездом.

Отметим, что узкоголовым черепахам требуется не менее 10 лет, чтобы достигнуть половозрелости. Еще одним моментом, который затрудняет работу ученых, является тот факт, что представители этого вида, как правило, засыпают гнезда грязью, что значительно усложняет их поиск. В общей сложности в искусственном гнезде "созревает" 41 детеныш черепахи.

[ + – ] Всего на свет должен появиться 41 детеныш. Фото: Ken Bohn/San Diego Zoo Wildlife Alliance

Сотрудники Зоопарка Сан-Диего считают, что появление на свет представителей этого редкого вида и дальнейшее наблюдение за ними позволит в дальнейшем узнать больше об этих черепахах. В дальнейшем ученые планируют поделиться знаниями с коллегами из Индии, чтобы попытаться защитить и восстановить популяцию узкоголовых черепах в их привычной среде обитания.

Сейчас крошечные детеныши так малы, что могут поместиться на ладони. Однако к моменту половозрелости взрослые особи уже могут достигать более метра в длину. Взрослые черепахи питаются рыбой, лягушками, ракообразными и моллюсками.

Ранее Фокус писал про черепаху-отшельницу, которая пережила десяток извержений вулканов.