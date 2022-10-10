20 років очікування. У Північній Америці вперше вилупилися дитинчата черепахи з м'яким панцирем

Фахівці чекали на розмноження рідкісних індійських вузькоголових черепах понад два десятки років. Нарешті диво відбулося.

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Індійські вузькоголові черепахи вважаються одним із найдавніших видів — за деякими оцінками, цьому виду близько 200 мільйонів років. Проте в останні десятиліття їхня популяція настільки скоротилася, що їх внесли до списку "під загрозою існування", пише CNN.

Вони є одними з найбільших черепах у світі. Родом ці черепахи з Південної Азії, але вчені вважають, що їхня популяція значно скоротилася через втрату довкілля та полювання. Однак сьогодні немає точних даних про те, скільки особин залишилося в дикій природі.

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У зоопарку Сан-Дієго понад 20 років чекали, коли троє рідкісних індійських вузькоголових черепах нарешті розмножуватимуться. І ось улітку співробітникам зоопарку вдалося виявити на пляжі гніздо черепах. Декілька дитинчат уже встигли вилупитися, а решту яєць співробітники зоопарку переклали в інкубатор зі штучним гніздом.

Зазначимо, що вузькоголовим черепахам потрібно не менше 10 років, щоб досягти статевої зрілості. Ще одним моментом, який ускладнює роботу вчених, є той факт, що представники цього виду, як правило, засипають гнізда брудом, що значно ускладнює їхній пошук. Загалом у штучному гнізді "дозріває" 41 дитинча черепахи.

[ + – ] Усього на світ має з'явитися 41 дитинча Фото: черепаха инкубатор

Співробітники зоопарку Сан-Дієго вважають, що поява на світ представників цього рідкісного виду й подальше спостереження за ними дозволить надалі дізнатися більше про цих черепах. Надалі вчені планують поділитися знаннями з колегами з Індії, щоб спробувати захистити й відновити популяцію вузькоголових черепах у їхньому звичному середовищі.

Зараз крихітні дитинчата такі малі, що можуть поміститися на долоні. Однак на момент статевої зрілості дорослі особини вже можуть досягати більше метра завдовжки. Дорослі черепахи харчуються рибою, жабами, ракоподібними та молюсками.

Раніше Фокус писав про черепаху-самітницю, яка пережила десяток вивержень вулканів.