Планета под защитой: NASA подтвердило успех эксперимента по изменению орбиты астероида

Благодаря экспериментальной миссии DART космическому агентству удалось скорректировать орбиту астероида Диморфос, что позволит в будущем защитить Землю от атак из космоса.

Related video

NASA проанализировала данные по тесту двойного перенаправления астероидов, полученные за две недели, и пришло к выводу, что столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос успешно изменило его орбиту, сообщили в американском космическом агентстве. Таким образом, произошел первый в истории случай, когда человечество сумело изменить движение небесного объекта.

"Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всем вызовам, которые бросает нам вселенная, — сказал глава NASA Билл Нельсон. — Это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества".

В агентстве рассказали, что до удара DART Диморфосу требовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг своего более крупного родительского астероида Дидимоса. После столкновения DART с Диморфосом 26 сентября астрономы с помощью телескопов подтвердили, что время обращения Диморфоса вокруг Дидимоса сократилось на 32 минуты. Успехом миссии считалось бы изменение минимум на 73 секунды.

"DART предоставил нам интересные данные как о свойствах астероидов, так и об эффективности кинетического ударного элемента в качестве технологии планетарной защиты, — сказала Нэнси Шабо, руководитель отдела координации DART из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. — Команда DART продолжает работать над этим богатым набором данных, чтобы полностью понять это первое испытание планетарной защиты на отклонение астероида".

В NASA подчеркнули, что ни Диморфос, ни Дидимос не представляют опасности для Земли, поэтому эксперимент ничем не угрожал планете.

Напомним, телескопы Уэбба и Хаббл зафиксировали момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморфос шириной около 160 м на расстоянии в 11 млн км от Земли. Аппарат врезался в астероид и взорвался, изменив его орбиту.

Первое в истории испытание технологии планетарной защиты произошло 27 сентября, эксперимент обошелся в $330 млн. Космический аппарат DART весом в 550 кг, который представлял собой куб с ионным двигателем, приборами и двумя солнечными панелями длиной 8,5 м. Аппарат врезался в астероид со скоростью 22 500 км/ч.