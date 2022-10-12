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Технологии и наука

Планета под защитой: NASA подтвердило успех эксперимента по изменению орбиты астероида

Космический аппарат DART, изменили орбиту астероида, астероид Диморфос, эксперимент NASA, столкновение с астероидом
Фото: NASA | Космический аппарат DART весом в 550 кг врезался в астероид со скоростью 22 500 км/ч

Благодаря экспериментальной миссии DART космическому агентству удалось скорректировать орбиту астероида Диморфос, что позволит в будущем защитить Землю от атак из космоса.

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NASA проанализировала данные по тесту двойного перенаправления астероидов, полученные за две недели, и пришло к выводу, что столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос успешно изменило его орбиту, сообщили в американском космическом агентстве. Таким образом, произошел первый в истории случай, когда человечество сумело изменить движение небесного объекта.

"Эта миссия показывает, что NASA пытается быть готовым ко всем вызовам, которые бросает нам вселенная, — сказал глава NASA Билл Нельсон. — Это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества".

В агентстве рассказали, что до удара DART Диморфосу требовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг своего более крупного родительского астероида Дидимоса. После столкновения DART с Диморфосом 26 сентября астрономы с помощью телескопов подтвердили, что время обращения Диморфоса вокруг Дидимоса сократилось на 32 минуты. Успехом миссии считалось бы изменение минимум на 73 секунды.

Космический аппарат DART, изменили орбиту астероида, астероид Диморфос, эксперимент NASA, столкновение с астероидом Fullscreen

"DART предоставил нам интересные данные как о свойствах астероидов, так и об эффективности кинетического ударного элемента в качестве технологии планетарной защиты, — сказала Нэнси Шабо, руководитель отдела координации DART из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса. — Команда DART продолжает работать над этим богатым набором данных, чтобы полностью понять это первое испытание планетарной защиты на отклонение астероида".

В NASA подчеркнули, что ни Диморфос, ни Дидимос не представляют опасности для Земли, поэтому эксперимент ничем не угрожал планете.

Напомним, телескопы Уэбба и Хаббл зафиксировали момент столкновения аппарата DART с астероидом Диморфос шириной около 160 м на расстоянии в 11 млн км от Земли. Аппарат врезался в астероид и взорвался, изменив его орбиту.

Первое в истории испытание технологии планетарной защиты произошло 27 сентября, эксперимент обошелся в $330 млн. Космический аппарат DART весом в 550 кг, который представлял собой куб с ионным двигателем, приборами и двумя солнечными панелями длиной 8,5 м. Аппарат врезался в астероид со скоростью 22 500 км/ч.