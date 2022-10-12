Планета під захистом: NASA підтвердило успіх експерименту зі зміни орбіти астероїда

Завдяки експериментальній місії DART космічному агентству вдалося скоригувати орбіту астероїда Діморфос, що дозволить у майбутньому захистити Землю від атак із космосу.

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NASA проаналізувала дані щодо тесту подвійного перенаправлення астероїдів, отримані за два тижні, і дійшло висновку, що зіткнення космічного апарату DART з астероїдом Діморфос успішно змінило його орбіту, повідомили в американському космічному агентстві. Отже, стався перший історії випадок, коли людство зуміло змінити рух небесного об'єкта.

"Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всіх викликів, які кидає нам всесвіт, — сказав глава NASA Білл Нельсон. — Це переломний момент для планетарного захисту та всього людства".

В агентстві розповіли, що до удару DART Діморфосу було потрібно 11 годин 55 хвилин, щоб зробити оберт навколо свого більшого батьківського астероїда Дідімоса. Після зіткнення DART із Діморфосом 26 вересня астрономи за допомогою телескопів підтвердили, що час обертання Діморфос навколо Дідімоса скоротився на 32 хвилини. Успіхом місії вважалася б зміна щонайменше на 73 секунди.

"DART надав нам цікаві дані як про властивості астероїдів, так і про ефективність кінетичного ударного елемента як технологію планетарного захисту, — сказала Ненсі Шабо, керівниця відділу координації DART із Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса. — Команда DART продовжує працювати над цим багатим набором даних щоб повністю зрозуміти це перше випробування планетарного захисту на відхилення астероїда".

У NASA підкреслили, що ні Діморфос, ні Дідімос не становлять небезпеки для Землі, тому експеримент нічим не загрожував планеті.

Нагадаємо, телескопи Вебба та Габбл зафіксували момент зіткнення апарату DART з астероїдом Діморфос шириною майже 160 м на відстані 11 млн км від Землі. Апарат врізався в астероїд і вибухнув, змінивши його орбіту.

Перше в історії випробування технології планетарного захисту відбулося 27 вересня, експеримент коштував $330 млн. Космічний апарат DART вагою 550 кг, який був кубом з іонним двигуном, приладами та двома сонячними панелями довжиною 8,5 м. Апарат врізався в астероїд зі швидкістю 22 500 км/год.