Казни египетские наших дней. Насекомые поглощают больше растений, чем за последние 67 млн лет

Ученые пришли к выводу, что разница наносимого ущерба насекомыми между современной эпохой и окаменелостями поразительна.

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Исследователи заинтересовались тонким взаимодействием между растениями и насекомыми, и пришли к выводу, что за последние почти сто лет стали поглощать вдвое больше растений, чем десятки миллионов лет назад, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда ученых из Университета штата Мэн во главе с палеоэкологом Лореном Азеведо-Шмидтом изучили растения и окаменелости в трех лесах, чтобы понять, как изменились аппетиты насекомых с течением времени.

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Исследователи собрали материал в двух лесах на северо-востоке США — один прохладный и влажный, другой теплый и прибрежный, и в тропическом лесу Коста-Рики. Ученые сравнили повреждения на листьях растений современной эпохи с ископаемыми совокупностями отпечатков листьев, датированных поздним меловым периодом (около 67 миллионов лет назад). Разница оказалась поразительной.

С течением времени и изменениями климата растения и насекомые смогли адаптироваться к новым условиям. Первые эволюционировали и понемногу заняли доминирующую позицию на Земле — наземные зеленые насаждения составляют около 80% всей мировой биомассы. Насекомые же, несмотря на свои крохотные размеры, не имеют равных по мировому богатству.

Ученые изучили окаменелости и повреждения современных листьев и пришли к выводу, что в последнее время насекомые стали поглощать больше растений, чем за последние десятки миллионов лет. По словам Азеведо-Шмидта, результаты исследования показывают, что с 1955 года по нынешнее время листья имеют почти вдвое больше повреждений, чем биоматериал датированный поздним меловым периодом.

Палеоэколог с коллегами полагают, что причиной такого роста аппетита насекомых являются климатические изменения, а именно глобальное потепление. В то же время ученые пока не готовы спрогнозировать, какими будут последствия роста травоядности насекомых для растений и лесных экосистем.

К слову, более ранее исследование показало заметное увеличение повреждений, оставленных насекомыми, на гербарных образцах 2000-х годов в сравнении с образцами, собранными десятилетием ранее. Тогда ученые предположили, что это может быть связано с повышением температуры и локальным увеличением популяции насекомых. Однако все исследователи сходятся в одном — нужно больше исследований, чтобы изучить причины и последствия все растущего голода насекомых.

Ранее Фокус писал о том, что в Новой Зеландии насекомые начали терять свои крылья из-за вырубки лесов.