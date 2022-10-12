Страти єгипетські наших днів. Комахи поглинають більше рослин, ніж за останні 67 млн. років

Вчені дійшли висновку, що різниця шкоди, що завдається комахами, між сучасною епохою і скам'янілістю — вражаюча.

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Дослідники зацікавилися тонкою взаємодією між рослинами та комахами, і дійшли висновку, що ті за останні майже сто років стали поглинати вдвічі більше рослин, ніж десятки мільйонів років тому, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда вчених з Університету штату Мен на чолі з палеоекологом Лореном Азеведо-Шмідтом вивчили рослини та скам'янілості у трьох лісах, щоб зрозуміти, як змінилися апетити комах з часом.

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Дослідники зібрали матеріал у двох лісах на північному сході США — один прохолодний та вологий, інший теплий та прибережний, та у тропічному лісі Коста-Ріки. Вчені порівняли пошкодження на листі рослин сучасної епохи з викопними сукупностями відбитків листя, датованих пізнім крейдяним періодом (близько 67 мільйонів років тому). Різниця виявилася вражаючою.

З часом та змінами клімату рослини та комахи змогли адаптуватися до нових умов. Перші еволюціонували і потроху зайняли домінуючу позицію на Землі — наземні зелені насадження становлять близько 80% всієї світової біомаси. Комахи ж, незважаючи на свої крихітні розміри, не мають рівних зі світового багатства.

Вчені вивчили скам'янілості та пошкодження сучасного листя і дійшли висновку, що останнім часом комахи почали поглинати більше рослин, ніж за останні десятки мільйонів років. За словами Азеведо-Шмідта, результати дослідження показують, що з 1955 року до теперішнього часу листя має майже вдвічі більше ушкоджень, ніж біоматеріал датований пізнім крейдяним періодом.

Палеоекологи з колегами вважають, що причиною такого зростання апетиту комах є кліматичні зміни, а саме глобальне потепління. Водночас вчені поки що не готові спрогнозувати, якими будуть наслідки зростання травоїдності комах для рослин та лісових екосистем.

До речі, раніше дослідження показало помітне збільшення пошкоджень, залишених комахами, на гербарних зразках 2000-х років у порівнянні зі зразками, зібраними десятиліттям раніше. Тоді вчені припустили, що це може бути пов'язане з підвищенням температури та локальним збільшенням популяції комах. Проте всі дослідники сходяться в одному — потрібно більше досліджень, щоб вивчити причини та наслідки все зростаючого голоду комах.

Раніше Фокус писав про те, що в Новій Зеландії комахи почали втрачати свої крила через вирубку лісів.