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Технологии и наука

В Израиле нашли золотые монеты, спрятанные в каменной стене почти 1400 лет назад (фото)

монеты, ладонь, черный фон, фото

Во время раскопок археологи также обнаружили остатки зданий, печь для обжига глины, бронзовые монеты, осколки керамики и стекла.

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В ходе своих недавних археологических исследований в Израиле ученые обнаружили внутри каменной стены тайник с монетами византийской эпохи. По мнению экспертов, кто-то пытался их спрятать, пишет Smithsonian Magazine.

Изготовленные из чистого золота 44 монеты украшены портретами императоров Фоки и Ираклия, правивших в первой половине VII века. Эксперты считают, что сокровище, датируемое 635 годом, было спрятано во время мусульманского завоевания территории в конце правления Ираклия. Артефакты нашли в древнем городе Баниас.

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Изготовленные из чистого золота 44 монеты украшены портретами императоров Фоки и Ираклия, правивших в первой половине VII века

"Находка отражает конкретный период времени, когда мы можем представить владельца, скрывающего свое состояние от угрозы войны, надеясь однажды вернуться и забрать свое имущество", — рассказал главный ведущий исследования Йоав Лерер.

После падения Рима Константин I установил резиденцию власти в Константинополе (современный Стамбул). Хотя новая Византийская империя продолжала процветать более 1000 лет, она потеряла несколько своих провинций из-за завоеваний мусульман.

Как подчеркивают специалисты, обнаружение клада монет может также пролить свет на экономику города Баниас в течение последних 40 лет византийского правления.

монеты, черный фон, фото Fullscreen
Стоит добавить, что между портретами, изображенными на каждой монете, существуют различия

Стоит добавить, что между портретами, изображенными на каждой монете, существуют различия. В первые годы правления Ираклия на монете был изображен только его портрет, однако спустя короткое время появляются и изображения его сыновей.

Во время раскопок археологи также обнаружили остатки зданий, печь для обжига глины, бронзовые монеты и осколки керамики и стекла. Предметы датируются концом византийского периода. Хотя монеты были обнаружены среди более старых предметов, они были в удивительно хорошем состоянии.

Напомним, что ранее эксперты совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Болгарии они наткнулись на интересный ящик, который в результате оказался римским холодильником I века. Внутри ящика нашли части керамических сосудов и несколько фрагментов костей.