В Израиле нашли золотые монеты, спрятанные в каменной стене почти 1400 лет назад (фото)

Во время раскопок археологи также обнаружили остатки зданий, печь для обжига глины, бронзовые монеты, осколки керамики и стекла.

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В ходе своих недавних археологических исследований в Израиле ученые обнаружили внутри каменной стены тайник с монетами византийской эпохи. По мнению экспертов, кто-то пытался их спрятать, пишет Smithsonian Magazine.

Изготовленные из чистого золота 44 монеты украшены портретами императоров Фоки и Ираклия, правивших в первой половине VII века. Эксперты считают, что сокровище, датируемое 635 годом, было спрятано во время мусульманского завоевания территории в конце правления Ираклия. Артефакты нашли в древнем городе Баниас.

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[ + – ] Изготовленные из чистого золота 44 монеты украшены портретами императоров Фоки и Ираклия, правивших в первой половине VII века

"Находка отражает конкретный период времени, когда мы можем представить владельца, скрывающего свое состояние от угрозы войны, надеясь однажды вернуться и забрать свое имущество", — рассказал главный ведущий исследования Йоав Лерер.

После падения Рима Константин I установил резиденцию власти в Константинополе (современный Стамбул). Хотя новая Византийская империя продолжала процветать более 1000 лет, она потеряла несколько своих провинций из-за завоеваний мусульман.

Как подчеркивают специалисты, обнаружение клада монет может также пролить свет на экономику города Баниас в течение последних 40 лет византийского правления.

[ + – ] Стоит добавить, что между портретами, изображенными на каждой монете, существуют различия

Стоит добавить, что между портретами, изображенными на каждой монете, существуют различия. В первые годы правления Ираклия на монете был изображен только его портрет, однако спустя короткое время появляются и изображения его сыновей.

Во время раскопок археологи также обнаружили остатки зданий, печь для обжига глины, бронзовые монеты и осколки керамики и стекла. Предметы датируются концом византийского периода. Хотя монеты были обнаружены среди более старых предметов, они были в удивительно хорошем состоянии.

Напомним, что ранее эксперты совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Болгарии они наткнулись на интересный ящик, который в результате оказался римским холодильником I века. Внутри ящика нашли части керамических сосудов и несколько фрагментов костей.