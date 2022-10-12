В Ізраїлі знайшли золоті монети, заховані в кам'яній стіні майже 1400 років тому (фото)

Під час розкопок археологи також виявили залишки будівель, піч для випалу глини, бронзові монети, уламки кераміки та скла.

Related video

Під час своїх недавніх археологічних досліджень в Ізраїлі вчені виявили усередині кам'яної стіни схованку з монетами візантійської доби. На думку експертів, хтось намагався їх сховати, пише Smithsonian Magazine.

Виготовлені з чистого золота, 44 монети прикрашені портретами імператорів Фоки й Іраклія, які правили в першій половині VII століття. Експерти вважають, що скарб, датований 635 роком, був захований під час мусульманського завоювання території наприкінці правління Іраклія. Артефакти знайшли в стародавньому місті Баніас.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] Виготовлені з чистого золота, 44 монети прикрашені портретами імператорів Фоки й Іраклія, які правили в першій половині VII століття

"Знахідка відображає конкретний період часу, коли ми можемо уявити власника, який приховує свій статок від загрози війни, сподіваючись якось повернутися та забрати своє майно", — розповів головний провідний дослідження Йоав Лерер.

Після падіння Риму Костянтин I встановив резиденцію влади в Константинополі (сучасний Стамбул). Хоча нова Візантійська імперія продовжувала процвітати понад 1000 років, вона втратила кілька своїх провінцій через завоювання мусульман.

Як наголошують фахівці, виявлення скарбниці монет може також пролити світло на економіку міста Баніас протягом останніх 40 років візантійського правління.

[ + – ] Варто додати, що між портретами, зображеними на кожній монеті, існують відмінності

Варто додати, що між портретами, що зображені на кожній монеті, існують відмінності. У перші роки правління Іраклія на монеті було зображено лише його портрет, проте через короткий час з'являються зображення його синів.

Під час розкопок археологи також виявили залишки будівель, піч для випалу глини, бронзові монети й уламки кераміки та скла. Предмети датуються кінцем візантійського періоду. Хоча монети були виявлені серед старіших предметів, вони були в на диво гарному стані.

Нагадаємо, що раніше експерти зробили інше не менш цікаве відкриття. У Болгарії вони натрапили на цікаву скриньку, яка в результаті виявилася римським холодильником I століття. Усередині ящика знайшли частини керамічних посудин і кілька фрагментів кісток.