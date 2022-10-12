В Британии обнаружили останки 240 взрослых и детей, найденные на месте бывшего универмага (фото)

По мнению ученых, погибшие стали жертвами битвы, так как у них были диагностированы травмы, которые могли быть нанесены стрелами или мушкетными пулями.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Великобритании эксперты наткнулись на останки 240 взрослых и детей на месте бывшего универмага, закрывшемся в 2013 году, который располагался над 600-летним средневековым монастырем, пишет Daily Mail.

Эксперты обнаружили сотни скелетов в древнем могильнике таинственного монастыря Святого Спасителя в Хаверфордвесте, Пембрукшир, основанном доминиканским орденом монахов около 1256 года.

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[ + – ] Около половины найденных останков принадлежат детям, что, по мнению экспертов, подчеркивает их высокий уровень смертности в то время

Кости были впервые обнаружены на этом месте несколько месяцев назад строителями, создающими фундамент для проекта реконструкции бывшего универмага, который закрылся в 2013 году. Однако эксперты взялись за раскопки лишь сейчас, в результате чего обнаружили средневековый мужской монастырь, возрастом 600 лет. В этом комплексе нашли читальные залы, конюшни и даже больницу.

Около половины найденных останков принадлежат детям, что, по мнению экспертов, подчеркивает их высокий уровень смертности в то время. Что касается отвальных, по мнению ученых, они стали жертвами битвы, так как у них были травмы головы, характерные для стрел или мушкетных пуль.

Одна из теорий ученых состоит в том, что это место представляет собой братскую могилу после набега на город валлийского принца Оуайна Глиндура в начале XV века.

[ + – ] При раскопках также были найдены черепица и другие артефакты

При раскопках также были найдены черепица и другие артефакты, которые сейчас хранятся в соседнем заброшенном магазине, где их сушат и чистят.

Считается, что мужской монастырь Доминиканского ордена стоял в Хаверфордуэсте около трех столетий. У доминиканцев, или черных монахов, были иные планы, чем у большинства монашеских орденов, поскольку они ходили среди населения, проповедуя, молясь и обучая.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Израиле они наткнулись на золотые монеты. Они были в довольно хорошем состоянии, однако их главная особенность заключалась в том, что их спрятали в каменной стене почти 1400 лет назад.