У Британії виявили рештки 240 дорослих та дітей, знайдені на місці колишнього універмагу (фото)

На думку вчених, загиблі стали жертвами битви, оскільки у них було діагностовано травми, які могли бути завдані стрілами чи мушкетними кулями.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Великій Британії експерти натрапили на рештки 240 дорослих та дітей на місці колишнього універмагу, що закрився у 2013 році, який був розташований над 600-річним середньовічним монастирем, пише Daily Mail.

Експерти виявили сотні скелетів на стародавньому кладовищі таємничого монастиря Святого Спасителя у Гейверфордвесті, Пембрукширі, заснованого домініканським орденом ченців близько 1256 року.

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[ + – ] Близько половини знайдених решток належать дітям, що, на думку експертів, наголошує на їхньому високому рівні смертності у той час.

Кістки були вперше виявлені на цьому місці кілька місяців тому будівельниками, які робили фундамент проєкту реконструкції колишнього універмагу, який закрився в 2013 році. Проте експерти взялися за розкопки лише зараз, внаслідок чого виявили середньовічний чоловічий монастир віком 600 років. У цьому комплексі знайшли читальні зали, стайні та навіть лікарню.

Близько половини знайдених решток належать дітям, що, на думку експертів, наголошує на їхньому високому рівні смертності у той час. Щодо решти, на думку вчених, вони стали жертвами битви, оскільки мали травми голови, характерні для стріл або мушкетних куль.

Одна з теорій вчених полягає в тому, що це місце є братською могилою після набігу на місто валлійського принца Овайна Гліндура на початку XV століття.

[ + – ] При розкопках також було знайдено черепицю та інші артефакти.

При розкопках також було знайдено черепицю та інші артефакти, які зараз зберігаються у сусідньому занедбаному магазині, де їх сушать та чистять.

Вважається, що чоловічий монастир Домініканського ордену стояв у Гейверфордвесті близько трьох століть. Домініканці, або чорні монахи, мали інші плани, ніж більшість монаших орденів, оскільки вони ходили серед населення, проповідуючи, молячись і навчаючи.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, в Ізраїлі вони натрапили на золоті монети. Вони були в досить хорошому стані, проте їхня головна особливість полягала в тому, що їх сховали в кам'яній стіні майже 1400 років тому.