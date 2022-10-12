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Технології та наука

У Британії виявили рештки 240 дорослих та дітей, знайдені на місці колишнього універмагу (фото)

кістки, ящик, фото

На думку вчених, загиблі стали жертвами битви, оскільки у них було діагностовано травми, які могли бути завдані стрілами чи мушкетними кулями.

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Великій Британії експерти натрапили на рештки 240 дорослих та дітей на місці колишнього універмагу, що закрився у 2013 році, який був розташований над 600-річним середньовічним монастирем, пише Daily Mail.

Експерти виявили сотні скелетів на стародавньому кладовищі таємничого монастиря Святого Спасителя у Гейверфордвесті, Пембрукширі, заснованого домініканським орденом ченців близько 1256 року.

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вчені, розкопки, фото Fullscreen
Близько половини знайдених решток належать дітям, що, на думку експертів, наголошує на їхньому високому рівні смертності у той час.

Кістки були вперше виявлені на цьому місці кілька місяців тому будівельниками, які робили фундамент проєкту реконструкції колишнього універмагу, який закрився в 2013 році. Проте експерти взялися за розкопки лише зараз, внаслідок чого виявили середньовічний чоловічий монастир віком 600 років. У цьому комплексі знайшли читальні зали, стайні та навіть лікарню.

Близько половини знайдених решток належать дітям, що, на думку експертів, наголошує на їхньому високому рівні смертності у той час. Щодо решти, на думку вчених, вони стали жертвами битви, оскільки мали травми голови, характерні для стріл або мушкетних куль.

Одна з теорій вчених полягає в тому, що це місце є братською могилою після набігу на місто валлійського принца Овайна Гліндура на початку XV століття.

черепиця, розкопки, фото Fullscreen
При розкопках також було знайдено черепицю та інші артефакти.

При розкопках також було знайдено черепицю та інші артефакти, які зараз зберігаються у сусідньому занедбаному магазині, де їх сушать та чистять.

Вважається, що чоловічий монастир Домініканського ордену стояв у Гейверфордвесті близько трьох століть. Домініканці, або чорні монахи, мали інші плани, ніж більшість монаших орденів, оскільки вони ходили серед населення, проповідуючи, молячись і навчаючи.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, в Ізраїлі вони натрапили на золоті монети. Вони були в досить хорошому стані, проте їхня головна особливість полягала в тому, що їх сховали в кам'яній стіні майже 1400 років тому.