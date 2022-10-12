Не праздник, а "похороны Земли": полет в космос делает нас несчастными. Ученые назвали причину
Возможность увидеть нашу планету со стороны может оказаться не так привлекательна, как мы могли бы предположить.
Компания Blue Origin провела второй успешный запуск своего корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди участников полета также был 91-летний Уильям Шетнер, звезда сериала "Звездный путь". Актер столько лет мечтал побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны, но достигнув своей цели, оказался раздавленным и опечаленным. Ученые объяснили, почему это произошло, пишет Science Alert.
О впечатлениях от полета звезда Star Trek рассказал в отрывке из своей новой книге Boldly Go, опубликованном в Variety. По словам актера, этот полет представлялся ему чем-то увлекательным и праздничным, а по итогу больше напоминал "похороны Земли", чем нечто прекрасное.
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В своей книге Уильям Шетнерк отмечает, что все, что он думал и ожидал увидеть, в итоге оказалось неправильным. В результате вместо бескрайней радости от осуществления мечты, на него обрушился невыносимый поток печали, навеянный контрастом между холодным космосом и "теплой заботой Земли внизу".
По словам звезды Star Trek, во время полета в космосе ему довелось столкнуться с множеством мыслей о том, что человечество разрушает Землю, многие представители флоры и фауны находятся на грани исчезновения из-за вмешательства человека. Все это наполнило актера ужасом. В его мыслях, это путешествие должно было стать "праздников", превратилось в "похороны Земли".
Подобные изречения не новы и встречались ранее. В 2015 году астронавт NASA на пенсии Рон Гаран выпустил свою книгу "Орбитальная перспектива". В ней он описал свое подавленное состояние во время маневра Windshield Wiper, во время которого он отправился по дуге над МКС в 2008 году.
По его словам, когда он приблизился к вершине дуги, время словно остановилось. В этот момент его переполнили эмоции и осознание. Рон Гаран вспоминает, что в тот момент посмотрел вниз на Землю и увидел "этот потрясающий, хрупкий оазис", который защищает нас от суровости космоса. В этот момент его охватила печаль и будто кто-то ударил под дых.
В книге он рассказывает, что печаль в тот момент была обусловлена неравенством на Земле, когда миллионы людей не имеют доступа к чистой воде и продовольствию, в то время, как у других этих средств в избытке.
Подобное мнение также озвучивал шестой человек, ступивший на Луну, Эдгар Митчелл. Он вспоминал, что будучи на Луне, задумывался о жизни на Земле и международной политике. Все это казалось ему столь несущественным, что ему хотелось схватить "политика за шкирку и утащить за четверть миллиона миль", чтобы показать сколь несущественными являются эти проблемы в разрезе Солнечной системы.
Бывший астронавт Крис Хэдфилд в одном из интервью также отмечал, что проведя в космосе более 4 тысяч часов, его представление о планете и "вечности времени" сильно изменилось. В ходе интервью он заявил, что главной "угрозой" нашей планете являются не астероиды и вспышки на солнце, а "мы сами".
Ученые объяснили, что это за эффект и почему столь превосходное событие, как полет в космос, может оказаться столь удручающим, и принести больше разочарования, чем радости.
Всему виной так называемый "эффект обзора". Впервые этот термин был использован писателем Фрэнком Уайтом еще в 1987 году. Предполагается, что помимо перспектив, которые полет в космос открывает перед космонавтами, он также вызывает у них желание лучше заботиться о родной Земле.
По словам Уайта, у любого, кто испытает этот невероятный опыт всегда будет обзор. Они увидят то, что мы по сути способны лишь ощущать, что Земля — "единая система".
Однако не все так плохо, как может показаться с первого взгляда. Ученые уверены, что существует и положительный момент в "эффекте обзора" — вместе с чувством печали приходит и надежда.
В 2018 году ученые провели опрос среди космонавтов и пришли к выводу, что их восприятие планеты после полета в космос значительно изменилось. В общей сложности в опросе приняли участие 39 респондентов. Опрос показывает, что большинство из них после возвращения на Землю стали больше участвовать в экологических программах.
Любопытно, что в данный момент ученые пытаются найти способ искусственно воссоздать этот "эффект обзора" для людей, которые никогда не смогут побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны. Это позволило бы объединить человечество в борьбе с экологическими проблемами, убивающими планету.
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