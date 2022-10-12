Не праздник, а "похороны Земли": полет в космос делает нас несчастными. Ученые назвали причину

Возможность увидеть нашу планету со стороны может оказаться не так привлекательна, как мы могли бы предположить.

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Компания Blue Origin провела второй успешный запуск своего корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди участников полета также был 91-летний Уильям Шетнер, звезда сериала "Звездный путь". Актер столько лет мечтал побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны, но достигнув своей цели, оказался раздавленным и опечаленным. Ученые объяснили, почему это произошло, пишет Science Alert.

О впечатлениях от полета звезда Star Trek рассказал в отрывке из своей новой книге Boldly Go, опубликованном в Variety. По словам актера, этот полет представлялся ему чем-то увлекательным и праздничным, а по итогу больше напоминал "похороны Земли", чем нечто прекрасное.

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В своей книге Уильям Шетнерк отмечает, что все, что он думал и ожидал увидеть, в итоге оказалось неправильным. В результате вместо бескрайней радости от осуществления мечты, на него обрушился невыносимый поток печали, навеянный контрастом между холодным космосом и "теплой заботой Земли внизу".

По словам звезды Star Trek, во время полета в космосе ему довелось столкнуться с множеством мыслей о том, что человечество разрушает Землю, многие представители флоры и фауны находятся на грани исчезновения из-за вмешательства человека. Все это наполнило актера ужасом. В его мыслях, это путешествие должно было стать "праздников", превратилось в "похороны Земли".

Подобные изречения не новы и встречались ранее. В 2015 году астронавт NASA на пенсии Рон Гаран выпустил свою книгу "Орбитальная перспектива". В ней он описал свое подавленное состояние во время маневра Windshield Wiper, во время которого он отправился по дуге над МКС в 2008 году.

По его словам, когда он приблизился к вершине дуги, время словно остановилось. В этот момент его переполнили эмоции и осознание. Рон Гаран вспоминает, что в тот момент посмотрел вниз на Землю и увидел "этот потрясающий, хрупкий оазис", который защищает нас от суровости космоса. В этот момент его охватила печаль и будто кто-то ударил под дых.

В книге он рассказывает, что печаль в тот момент была обусловлена неравенством на Земле, когда миллионы людей не имеют доступа к чистой воде и продовольствию, в то время, как у других этих средств в избытке.

Подобное мнение также озвучивал шестой человек, ступивший на Луну, Эдгар Митчелл. Он вспоминал, что будучи на Луне, задумывался о жизни на Земле и международной политике. Все это казалось ему столь несущественным, что ему хотелось схватить "политика за шкирку и утащить за четверть миллиона миль", чтобы показать сколь несущественными являются эти проблемы в разрезе Солнечной системы.

Бывший астронавт Крис Хэдфилд в одном из интервью также отмечал, что проведя в космосе более 4 тысяч часов, его представление о планете и "вечности времени" сильно изменилось. В ходе интервью он заявил, что главной "угрозой" нашей планете являются не астероиды и вспышки на солнце, а "мы сами".

Ученые объяснили, что это за эффект и почему столь превосходное событие, как полет в космос, может оказаться столь удручающим, и принести больше разочарования, чем радости.

Всему виной так называемый "эффект обзора". Впервые этот термин был использован писателем Фрэнком Уайтом еще в 1987 году. Предполагается, что помимо перспектив, которые полет в космос открывает перед космонавтами, он также вызывает у них желание лучше заботиться о родной Земле.

По словам Уайта, у любого, кто испытает этот невероятный опыт всегда будет обзор. Они увидят то, что мы по сути способны лишь ощущать, что Земля — "единая система".

Однако не все так плохо, как может показаться с первого взгляда. Ученые уверены, что существует и положительный момент в "эффекте обзора" — вместе с чувством печали приходит и надежда.

В 2018 году ученые провели опрос среди космонавтов и пришли к выводу, что их восприятие планеты после полета в космос значительно изменилось. В общей сложности в опросе приняли участие 39 респондентов. Опрос показывает, что большинство из них после возвращения на Землю стали больше участвовать в экологических программах.

Любопытно, что в данный момент ученые пытаются найти способ искусственно воссоздать этот "эффект обзора" для людей, которые никогда не смогут побывать в космосе и взглянуть на Землю со стороны. Это позволило бы объединить человечество в борьбе с экологическими проблемами, убивающими планету.

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