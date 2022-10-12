Не свято, а "похорон Землі": політ у космос робить нас нещасними. Вчені назвали причину

Можливість побачити нашу планету збоку може виявитися не такою привабливою, як ми могли б припустити.

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Компанія Blue Origin провела другий успішний запуск свого корабля New Shepard із пасажирами на борту. Серед учасників польоту також був 91-річний Вільям Шетнер, зірка серіалу "Зоряний шлях". Актор стільки років мріяв побувати в космосі і поглянути на Землю збоку, але досягнувши своєї мети виявився розчавленим і засмученим. Вчені пояснили, чому це сталося, пише Science Alert.

Про враження від польоту зірка Star Trek розповів в уривку зі своєї нової книги Boldly Go, опублікованому в Variety. За словами актора, цей політ видавався йому чимось захопливим та святковим, а зрештою більше нагадував "похорон Землі", ніж щось прекрасне.

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У своїй книзі Вільям Шетнер зазначає, що все, що він думав і очікував побачити, виявилося неправильним. Зрештою замість безмежної радості від здійснення мрії, на нього обвалилася нестерпна хвиля смутку, навіяна контрастом між холодним космосом і теплою турботою Землі внизу.

За словами зірки Star Trek, під час польоту в космосі йому довелося зіткнутися з безліччю думок про те, що людство руйнує Землю, багато представників флори та фауни перебувають на межі зникнення через втручання людини. Усе це сповнило актора жахом. У його думках, ця подорож, яка мала стати "святом", перетворилася у "похорон Землі".

Подібні вислови не є новими і зустрічалися раніше. У 2015 році астронавт NASA на пенсії Рон Гаран випустив свою книгу "Орбітальна перспектива". У ній він описав свій пригнічений стан під час маневру Windshield Wiper, де він вирушив дугою над МКС у 2008 році.

За його словами, коли він наблизився до вершини дуги, час наче зупинився. У цей момент його переповнили емоції та усвідомлення. Рон Гаран згадує, що тоді подивився вниз на Землю і побачив "цей приголомшливий, тендітний оазис", який захищає нас від суворості космосу. В цей момент його охопив смуток і ніби хтось ударив під дих.

У книзі він розповідає, що сум у той момент був обумовлений нерівністю на Землі, коли мільйони людей не мають доступу до чистої води та продовольства, у той час, як у інших цих коштів надміру.

Подібну думку також озвучувала шоста людина, яка ступила на Місяць, Едгар Мітчелл. Він згадував, що, під час перебування на Місяці, замислювався про життя на Землі та міжнародну політику. Все це здавалося йому настільки несуттєвим, що йому хотілося схопити "політика за шкірку і потягнути за чверть мільйона миль", щоб показати, наскільки несуттєвими є ці проблеми в розрізі Сонячної системи.

Колишній астронавт Кріс Гедфілд в одному з інтерв'ю також зазначав, що провівши в космосі понад 4 тисячі годин, його уявлення про планету і "вічність часу" сильно змінилося. Під час інтерв'ю він заявив, що головною "загрозою" нашій планеті є не астероїди та спалахи на сонці, а "ми самі".

Вчені пояснили, що це за ефект і чому така чудова подія, як політ у космос, може виявитися настільки гнітючою, і принести більше розчарування, ніж радості.

В усьому винен так званий "ефект огляду". Вперше цей термін був використаний письменником Френком Вайтом ще у 1987 році. Передбачається, що крім перспектив, які політ у космос відкриває перед космонавтами, він також викликає у них бажання дбати про рідну Землю.

За словами Уайта, у будь-кого, хто зазнає цього неймовірного досвіду, завжди буде огляд. Вони побачать те, що ми здатні лише відчувати, що Земля — "єдина система ".

Однак не все так погано, як здається з першого погляду. Вчені впевнені, що існує і позитивний момент в "ефекті огляду" — разом із почуттям приходить і надія.

У 2018 році вчені провели опитування серед космонавтів і дійшли висновку, що їхнє сприйняття планети після польоту в космос значно змінилося. Загалом у опитуванні взяли участь 39 респондентів. Опитування показує, що більшість із них після повернення на Землю стали більше брати участь в екологічних програмах.

Цікаво, що тепер вчені намагаються знайти спосіб штучно відтворити цей ефект огляду для людей, які ніколи не зможуть побувати в космосі і поглянути на Землю з боку. Це дозволило б об'єднати людство у боротьбі з екологічними проблемами, що вбивають планету.

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