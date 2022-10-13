Мистер счастливчик. Мужчине пришлось отказаться от секса из-за аллергии на собственный оргазм

Ученые объяснили, чем вызвана такая реакция на эякуляцию и сколько в мире человек, которые страдают от подобной аллергии.

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В научном журнале Urology Case Reports вышла статья о 27-летнем парне, личность которого не раскрывается, который страдал от странной и весьма неприятной аллергии. Каждый раз, когда он эякулировал, ему доводилось испытывать гриппозные симптомы, которые могли сохраняться от нескольких дней, до нескольких недель, пишет Daily Mail.

Впервые подобное произошло с мужчиной, когда ему было около 18 лет. Тогда он заметил, что каждый раз после оргазма его лимфоузлы опухали, на руках выступала крапивница, а также начинался кашель, насморк и чиханье. Подобные симптомы сохранялись достаточно продолжительное время.

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Молодой человек обошел десятки специалистов и сделал сотни различных тестов, чтобы понять, что с ним не так. Однако никаких результатов это не дало. В результате мужчина избегал сексуальных, да и романтических, отношений годами.

К счастью, все изменилось, когда на него обратили внимание группа ученых из Медицинской школы Уильяма Бомонта в Оклендском университете в США. Они предположили, что дело может быть в аллергии на собственную сперму.

По словам исследователя Эндрю Шанхольцер, к развитию болезни, вероятно, приводит инфекция или травма яичек из-за которых микроскопическое количество спермы попадает в кровоток человека. В результате иммунная система реагирует на сперму, как на вирус или бактерию.

В ходе исследования команда Шанхольцера начала лечение антигистаминными препаратами. Медики использовали препарат фексофенадином результат был потрясающий — по завершению курса лечения, 27-летний парень избавился от 90% симптомов.

По словам исследователей, основная опасность заключается в том, что это заболевание, называемое синдромом посторгазмической болезни (POIS), мало изучено — о нем знают далеко не все медики, а уж о широких массах речи и вовсе не идет.

В ходе исследования команда Шанхольцера обнаружила еще порядка шестидесяти мужчин, которые страдают от этого заболевания. Но ученые предполагают, что их может быть намного больше.

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