Містер щасливчик. Чоловіку довелося відмовитися від сексу через алергію на власний оргазм

Учені пояснили, чим викликана така реакція на еякуляцію та скільки у світі людей, які страждають на подібну алергію.

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У науковому журналі Urology Case Reports вийшла стаття про 27-річного хлопця, особистість якого не розкривається, який страждав на дивну й дуже неприємну алергію. Щоразу, коли він еякулював, йому доводилося відчувати грипозні симптоми, які могли зберігатися від кількох днів, до кількох тижнів, пише Daily Mail.

Уперше подібне сталося із чоловіком, коли йому було близько 18 років. Тоді він помітив, що щоразу після оргазму його лімфовузли опухали, на руках виступала кропив'янка, а також починався кашель, нежить і чхання. Подібні симптоми зберігалися досить тривалий час.

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Юнак обійшов десятків фахівців і зробив сотні різних тестів, щоб зрозуміти, що з ним не так. Однак жодних результатів це не дало. У результаті чоловік уникав сексуальних і романтичних стосунків роками.

На щастя, все змінилося, коли на нього звернули увагу група вчених із медичної школи Вільяма Бомонта в Оклендському університеті в США. Вони припустили, що справа може бути в алергії на власну сперму.

За словами дослідника Ендрю Шанхольцера, до розвитку хвороби, ймовірно, призводить інфекція або травма яєчок, через які мікроскопічна кількість сперми потрапляє в кровотік людини. У результаті імунна система реагує на сперму, як на вірус чи бактерію.

У ході дослідження команда Шанхольцера розпочала лікування антигістамінними препаратами. Медики використовували препарат фексофенадином, і результат був приголомшливий — після завершення курсу лікування 27-річний хлопець позбувся 90% симптомів.

За словами дослідників, основна небезпека полягає в тому, що це захворювання, зване синдромом посторгазмічної хвороби (POIS), мало вивчене — про нього знають далеко не всі медики, а вже про широкі маси не йдеться.

У ході дослідження команда Шанхольцера виявила ще близько шістдесяти чоловіків, які страждають від цього захворювання. Але вчені припускають, що їх може бути набагато більше.

Раніше Фокус писав, що вчені розповіли, як повернути секс у стосунки, — виявилося, що все до смішного просто.