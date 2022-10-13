Разорвана древними крокодилами: в США изучили мумию динозавра с блестящей кожей (фото)

Сохранение кожи в окаменелостях встречается редко, и палеонтологи считают, что это требует замечательного сочетания обстоятельств. Однако недавние открытия показывают, что это не так уж редко, как считалось ранее.

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Принято считать, что термин "мумия" применяют для описания окаменелостей динозавров с окаменевшей кожей. Обычно считается, что такие окаменелости образуются только в самых исключительных обстоятельствах и что для того, чтобы кожа окаменела, она должна быть защищена от уничтожения и разложения, пишет Forbes.

В ходе своего недавнего исследования эксперты из Университета Теннесси, изучив данные окаменелостей и проведя наблюдения за тушами современных животных, предложили новое объяснение того, как могут образовываться такие "мумии".

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Эксперты изучили эдмонтозавра по имени Дакота, у которого сохранились большие участки высохшей, блестящей и "сдутой" кожи на конечностях и хвосте. Они обнаружили следы укусов на коже динозавра. Это первые примеры незаживающих повреждений хищников на коже ископаемого динозавра. Более того, это свидетельство того, что туша динозавра не была защищена от падальщиков, но все равно стала мумией.

Современные падальщики и редуценты обычно поедают мягкие внутренние ткани, кусая или разрывая туши животных. Это создает отверстия в телах, через которые могут выходить жидкости и газы. Также беспозвоночные и микробы используют эти отверстия для доступа к внутренним тканям, ускоряя разложение.

[ + – ] Эксперты изучили эдмонтозавра по имени Дакота, у которого сохранились большие участки высохшей, блестящей и "сдутой" кожи на конечностях и хвосте

Однако удаление внутренних мягких тканей и дренаж жидкостей и газов, связанных с разложением, позволяет внешним мягким тканям быстро высохнуть. Этот процесс способствует более длительному сохранению кожи и других устойчивых мягких тканей до возможного захоронения и окаменения.

Основываясь на имеющихся геологических данных, авторы предполагают, что окаменение Дакоты произошло следующим образом: после того, как животное умерло, его тело разорвала стайка крокодилов, вскрывших тушу, которая, в итоге заселилась мухами и жуками, счищающими кости и кожу с гниющей плоти.

Такая неполная очистка обнажила внутреннюю часть кожной ткани, после чего внешние слои стали медленно высыхать. Подлежащие кости предотвратили слишком сильное сжатие пустого корпуса, сохранив более тонкие детали чешуйчатой кожи. Наконец, ныне мумифицированные останки были погребены под слоем грязи, возможно, в результате внезапного наводнения, и циркулирующие жидкости отложили минералы, заменив оставшиеся мягкие ткани и сохранив слепок в скале.

"Этот процесс характерен для современных туш и объясняет, как мумии динозавров могли формироваться при относительно обычных обстоятельствах", — заключили ученые.

Напомним, что ранее исследователи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Британии на чердаке обнаружили голову 2000-летней мумии, которая, как оказалось, принадлежала женщине. У нее были стерты зубы, из-за грубой пищи, которую она ела при жизни и удален мозг.