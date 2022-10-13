Розірвана стародавніми крокодилами: у США дослідили мумію динозавра з блискучою шкірою (фото)

Збереження шкіри в скам'янілості зустрічається рідко, і палеонтологи вважають, що це вимагає чудового поєднання обставин. Однак недавні відкриття показують, що це не так уже й нечасто трапляється, як вважалося раніше.

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Прийнято вважати, що термін "мумія" застосовують для опису скам'янілостей динозаврів з шкірою, що скам'яніла. Зазвичай вважається, що такі скам'янілості утворюються тільки у виняткових обставинах і що для того, щоб шкіра скам'яніла, вона повинна бути захищена від знищення та розкладання, пише Forbes.

Під час свого недавнього дослідження експерти з Університету Теннессі, вивчивши дані скам'янілостей та провівши спостереження за тілами сучасних тварин, запропонували нове пояснення того, як можуть утворюватися такі "мумії".

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Експерти дослідили едмонтозавра на ім'я Дакота, у якого збереглися великі ділянки висохлої, блискучої та "здутої" шкіри на кінцівках та хвості. Вони знайшли сліди укусів на шкірі динозавра. Це перші приклади нешкідливих пошкоджень хижаків на шкірі викопного динозавра. Також, це свідчення того, що тіло динозавра не було захищено від падальників, але все одно стало мумією.

Сучасні падальники та редуценти зазвичай поїдають м'які внутрішні тканини за допомогою укусів або розривів тіл тварин. Це створює отвори в тілах, через які можуть виходити рідини та гази. Також безхребетні та мікроби використовують ці отвори для доступу до внутрішніх тканин, що прискорює розкладання.

[ + – ] Експерти дослідили едмонтозавра на ім'я Дакота, у якого збереглися великі ділянки висохлої, блискучої та "здутої" шкіри на кінцівках та хвості

Однак видалення внутрішніх м'яких тканин і дренаж рідин і газів, пов'язаних з розкладанням, дозволяє м'яким зовнішнім тканинам швидко висохнути. Цей процес сприяє більш тривалому збереженню шкіри та інших стійких м'яких тканин до можливого поховання та скам'яніння.

На підставі наявних геологічних даних, автори припускають, що скам'яніння Дакоти відбулося наступним чином: після того, як тварина померла, її тіло розірвала зграйка крокодилів, які розкрили тушу, що, в результаті, заселилася мухами і жуками, які зчищають кістки і шкіру з плоті, що гниє.

Таке неповне очищення оголило внутрішню частину шкірної тканини, після чого зовнішні шари стали повільно висихати. Підлеглі кістки запобігли надто сильному стиску порожнього корпусу, зберігши більш тонкі деталі лускатої шкіри. Нарешті, нині муміфіковані останки були поховані під шаром бруду, можливо, внаслідок раптової повені, і рідини за допомогою циркулювання відклали мінерали, замінивши м'які тканини, що залишилися, і зберігши зліпок у скелі.

"Цей процес характерний для сучасних тіл і пояснює, як мумії динозаврів могли формуватися за відносно звичайних обставин", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Британії на горищі виявили голову 2000-річної мумії, яка, як виявилося, належала жінці. У неї були стерті зуби, через грубу їжу, яку вона їла за життя і видалено мозок.