Прямохохлые пингвины выбрасывают первенца из гнезда. Ученые наконец-то поняли, почему

Долгое время ученые не могли понять, почему представители этого вида отказываются от своего первого яйца.

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Первое исследование прямохохлых пингвинов (Eudyptes slateri) было проведено еще в 1998 году. На сегодня оно считается самым обширным из всех существующих — основной проблемой является тот факт, что представители это вида живут на отдаленных необитаемых островах. Более 20 лет назад ученые заметили, что пингвины буквально выбрасывают своих первенцев, сосредотачиваясь на выращивании второго яйца. Однако до сих пор эта тайна не имела разгадки, пишет Science Alert.

Наименее изученные пингвины в мире ежегодно откладывают по два яйца в сезон только для того, чтобы отказаться от первого. Столь странное поведение было замечено в 1998 году, когда ученые изучили более 113 гнезд. Оказалось, что в 80% яиц-первенцев теряются до или в день откладки второго яйца. Остальные 20% были потеряны в течение следующей недели.

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Любопытно, что в большинстве случаев самки просто откладывали первое яйцо за пределами гнезда и лишь в редких случаях в нем. Ученые решили провести эксперимент и оградили 14 гнезд кругом из камней, чтобы обезопасить первенцев. Увы, это не помогло. В 100% гнезд, независимо от того, находились ли они в круге, первые яйца были потеряны или даже уничтожены.

Ученых заинтересовало столь странное поведение пингвинов и они решили подробнее изучить факторы, которые толкают представителей этого вида на детоубийство. В ходе исследования ученые обнаружили, что в большинстве случаев первое яйцо намного меньше по размеру, чем второе. По мнению ученых, этот фактор заставляет матерей отдавать предпочтение второму яйцу.

[ + – ] Сравнение размеров первого и второго яйца пингвинов. Фото: Lloyd Davis Photography/CC-BY 4.0

До сегодня существовало две основные теории, объясняющие чему самки избавляются от первого яйца и отдают предпочтение второму.

Первая теория предполагает , что первенцы теряются в борьбе в период выхаживания. Однако исследователи считают, что это мало похоже на правду — если судить по поведению и уровню гормонов пингвинов.

, что первенцы теряются в борьбе в период выхаживания. Однако исследователи считают, что это мало похоже на правду — если судить по поведению и уровню гормонов пингвинов. Вторая теория предполагает, что первенцы являются своеобразной страховкой в случае потери второго яйца. Однако исследователи считают, что и это объяснение мало похоже на правду.

Дело в том, что предки прямохохлых пингвинов также откладывали по два яйца в сезон. Ученые считают, что если пища в будущем станет менее доступной, то птицы перестанут нести второе яйцо, а пока естественный отбор играет на стороне вторых яиц, делая их более крупными, а значит и более живучими.

Исследователи обнаружили, что численность этих субантарктических пингвинов резко снизилась за последние полвека. Причиной тому недостаточное количество пищи — самки попросту не могут найти необходимое количество криля и кальмаров, чтобы прокормить обоих птенцов.

В результате им пришлось пойти на такие жертвы. Физиологически пингвины не способны отложить второе яйцо, не отложив первое — поэтому ученые считают, что лучшее, как могли бы адаптироваться самки к новым условиям — сократить инвестиции в первенца. По видимому, именно это они и сделали.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали миф о моногамии пингвинов — они не прочь сходить налево.