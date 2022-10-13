Прямочубі пінгвіни викидають первістка з гнізда. Вчені нарешті зрозуміли, чому

Довгий час учені не могли зрозуміти, чому представники цього виду відмовляються від першого яйця.

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Перше дослідження прямочубих пінгвінів (Eudyptes slateri) було проведено ще 1998 року. На сьогодні воно вважається найбільшим із усіх наявних — основною проблемою є той факт, що представники цього виду живуть на віддалених безлюдних островах. Понад 20 років тому вчені зауважили, що пінгвіни буквально викидають своїх первістків, зосереджуючись на вирощуванні другого яйця. Однак досі ця таємниця не мала розгадки, пише Science Alert.

Найменш вивчені пінгвіни у світі щороку відкладають по два яйця на сезон лише для того, щоб відмовитися від першого. Така дивна поведінка була помічена в 1998 році, коли вчені вивчили понад 113 гнізд. Виявилося, що у 80% яєць-первістків губляться до або в день відкладення другого яйця. Інші 20% були втрачені протягом наступного тижня.

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Цікаво, що здебільшого самки просто відкладали перше яйце поза гніздом і лише в окремих випадках у ньому. Вчені вирішили провести експеримент і огородили 14 гнізд каменями, щоб убезпечити первістка. На жаль, це не допомогло. У 100% гнізд, незалежно від того, чи були вони в колі, перші яйця були втрачені або навіть знищені.

Вчених зацікавила така дивна поведінка пінгвінів, і вони вирішили докладніше вивчити фактори, які штовхають представників цього виду на дітовбивство. У ході дослідження вчені виявили, що здебільшого перше яйце набагато менше за розміром, ніж друге. На думку вчених, цей фактор змушує матерів віддавати перевагу другому яйцю.

[ + – ] Порівняння розмірів першого та другого яйця пінгвінів Фото: яйца пингвинов

До сьогодні існували дві основні теорії, що пояснюють, чому самки позбавляються від першого яйця та віддають перевагу другому.

Перша теорія передбачає , що первістки втрачаються в боротьбі під час виходжування. Проте дослідники вважають, що це мало схоже на правду — якщо судити з поведінки та рівня гормонів пінгвінів.

, що первістки втрачаються в боротьбі під час виходжування. Проте дослідники вважають, що це мало схоже на правду — якщо судити з поведінки та рівня гормонів пінгвінів. Друга теорія передбачає, що первістки є своєрідною страховкою в разі втрати другого яйця. Проте дослідники вважають, що це пояснення мало схоже на правду.

Справа в тому, що предки прямочубих пінгвінів також відкладали по два яйця на сезон. Учені вважають, що якщо їжа в майбутньому стане менш доступною, то птахи перестануть нести друге яйце, а поки що природний відбір грає на стороні других яєць, роблячи їх більшими, а отже, й живучішими.

Дослідники виявили, що чисельність цих субантарктичних пінгвінів різко знизилася за останні пів століття. Причиною стала недостатня кількість їжі — самки просто не можуть знайти необхідну кількість крилю та кальмарів, щоб прогодувати обох пташенят.

У результаті їм довелося вдатися до таких жертв. Фізіологічно пінгвіни не здатні відкласти друге яйце, не відклавши перше, тому вчені вважають, що найкраще, як могли б адаптуватися самки до нових умов — скоротити інвестиції у первістка. Очевидно, саме це вони й зробили.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали міф про моногамію пінгвінів, — вони не проти сходити на сторону.