Глубоководные боги. Древние морские организмы влияют на силу землетрясений

Отложения кальцита, оставленные массами одноклеточных морских организмов миллионы лет назад контролируют движение и трение литосферных плит.

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Внимание ученых приковано к зоне субдукции Хикуранги, которая на сегодня является крупнейшим разломом в окрестностях Новой Зеландии. Ученые считают, что этот разлом способен вызвать крупнейшее землетрясение силой в 8 баллов, а то и больше, пишет Science Alert.

Группа геологов из Веллингтонского университета Те Херенга Вака в Новой Зеландии провели собственное исследование этой зоны и пришли к выводу, что крошечные морские организмы, жившие на Земле миллионы лет назад, способны оказывать серьезное влияние на последующие сейсмические активности.

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Ученые сосредоточились на изучении отложений кальцита, сформированные массами одноклеточных морских организмов. Исследование показывает, что от этой биомассы в существенной степени зависит уровень движения и трения Тихоокеанской и Австралийской плитами.

По словам геолога-структурщика Кэролин Бултон, от того, как растворяются массы кальцита, зависит дальнейшая сейсмическая активность в этом регионе. Дело в том, что кальцит растворятся быстрее в определенных условиях — например, низкие температуры и стресс. А вот высокие температуры, наоборот замедляют растворение — в результате массы древних отложений блокируют движение плиты. Вместе с ней блокируется и энергия, которая в последствии все равно высвободится, но уже во время масштабного всплеска.

[ + – ] Кальцитовые оболочки таких организмов влияют на магнитуду землетрясений Фото: Tsuneo Yamashita/Getty Images

Ученые изучили зону субдукции и обнаружили, что температура воды здесь повышается с глубиной — на каждый километр приходится повышение температуры приблизительно на 10º C. Однако исследовать сам разлом оказалось не так то просто — для доступа к нему требуется дорогостоящие буровое оборудование. Поэтому ученые пошли обходным путем — они изучили открытые слои известняка, аргиллитов и алевролитов в местной береговой линии. Скалы в этих регионах также содержат кальцит древних морских организмов.

В то же время открытым остается вопрос о том, сколько кальцита содержится в зоне субдукции и в каком он сейчас состоянии. Основной проблемой по прежнему остается малоизученность этого региона. Однако изучение отложений в прибрежных регионах все же способно пролить свет на будущие сейсмические активности.

Так, ученые пришли к выводу, что в ближайшие полвека существует 26% вероятность масштабного землетрясения в зоне разлома. Исследование показывает, что подобная сейсмическая активность вызовет большое цунами — об этом свидетельствуют последствия предыдущих землетрясений вдоль побережья Новой Зеландии.

Ранее Фокус писал о том, что астероид, убивший динозавров 66 миллионов лет назад, вызвал землетрясение, месяцами сотрясавшее планету.