Глибоководні боги. Давні морські організми впливають на силу землетрусів

Відкладення кальциту, залишені масами одноклітинних морських організмів мільйони років тому, контролюють рух і тертя літосферних плит.

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Увага вчених прикута до зони субдукції Хікуранги, яка на сьогодні є найбільшим розломом на околицях Нової Зеландії. Вчені вважають, що цей розлом здатний викликати найбільший землетрус силою 8 балів, а то й більше, пише Science Alert.

Група геологів із Веллінгтонського університету Те Херенга Вака в Новій Зеландії провели власне дослідження цієї зони та дійшли висновку, що крихітні морські організми, що жили на Землі мільйони років тому, здатні серйозно впливати на подальші сейсмічні активності.

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Учені зосередилися на вивченні відкладень кальциту, сформованих масами одноклітинних морських організмів. Дослідження показує, що від цієї біомаси значною мірою залежить рівень руху й тертя Тихоокеанської та Австралійської плит.

За словами геологині-структурниці Керолін Бултон, від того, як розчиняються маси кальциту, залежить подальша сейсмічна активність у цьому регіоні. Справа в тому, що кальцит розчиняться швидше за певних умов — наприклад, за низьких температур і стресу. А ось високі температури, навпаки, уповільнюють розчинення — у результаті маси стародавніх відкладень блокують рух плити. Разом із нею блокується й енергія, яка згодом усе одно вивільниться, але вже під час масштабного сплеску.

[ + – ] Кальцитові оболонки таких організмів впливають на магнітуду землетрусів Фото: кальцит

Учені вивчили зону субдукції та виявили, що температура води тут підвищується з глибиною — на кожен кілометр припадає підвищення температури приблизно на 10ºC. Однак дослідити сам розлам виявилося не так просто — для доступу до нього потрібне дороге бурове обладнання. Тому вчені пішли обхідним шляхом — вони вивчили відкриті верстви вапняку, аргілітів і алевролітів у місцевій береговій лінії. Скелі в цих регіонах також містять кальцит стародавніх морських організмів.

Водночас відкритим залишається питання про те, скільки кальциту міститься в зоні субдукції та в якому він стані зараз. Основною проблемою, як і раніше, залишається маловивченість цього регіону. Однак вивчення відкладень у прибережних регіонах усе ж таки здатне пролити світло на майбутні сейсмічні активності.

Учені дійшли висновку, що в найближчі пів століття існує 26% ймовірність масштабного землетрусу в зоні розлому. Дослідження показує, що подібна сейсмічна активність викличе велике цунамі — про це свідчать наслідки попередніх землетрусів уздовж узбережжя Нової Зеландії.

Раніше Фокус писав про те, що астероїд, який убив динозаврів 66 мільйонів років тому, викликав землетрус, що місяцями тряс планету.