Глубоководное чудище. Сеть испугала неуловимая черная акула, похожая на Венома из комикса Marvel (фото)

Длинное черное тело, зубастая пасть и глаза-бусинки — крайне редкая глубоководная акула вновь пугает людей.

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Впервые Trigonognathus kabeyai была открыта еще в 1986 году. Тогда причудливое существо обнаружили у берегов острова Сикоку в Японии донным траулером Seiryo-Maru. С тех пор акул редко встречали, однако фото чудища все еще удивляют Сеть, пишет Daily Mail.

Акула-гадюка, как ее еще называют встречается крайне редко и лишь у берегов Японии, Тайваня и Гавайев. Взрослые особи этих скрытных глубоководных акул достигают 6,5 метров в длину и визуально похожи на одноименного персонажа комикса Marvel "Веном". Длинное черное тело, пасть с сотней игольчатых зубов и голубые глаза-бусинки — сходство вполне уловимо, не хватает лишь длинного языка.

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[ + – ] Акула-гадюка может достигать 6 метров в длину Фото: Fisheries Research Institute

Эти загадочные существа обитают на глубине около 600 метров и редко поднимаются на поверхность, поэтому они все еще являются мало изученными. С 1986 году, когда рыба-гадюка впервые попалась на глаза людям, ученым удалось встретить лишь несколько особей. В 2018 Тайваньский научный исследовательский центр смог словить пять акул-гадюк во время одного из исследований. Четыре из них умерли еще до того, как были подняты на поверхность океана, а еще одна погибла в лаборатории исследовательского центра.

Ученым известно, что эти существа, как правило, питаются ракообразными и костными рыбами. Ученых заинтересовало, как эти акулы способны проглотить целиком достаточно большую добычу. Оказалось, что они выбрасывают свои челюсти, покрытые сотнями иглистых зубов, в три этапа — сначала акула-гадюка широко раскрывает пасть, затем вытягивает челюсть вверх, а после выталкивает ее быстрым движением.

С 2018 года Сеть сотрясали фото акулы-гадюки — люди то и дело писали, что с каждым годом находки становятся все причудливее и причудливее.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружена самая тяжелая рыба на Земле — она весит около 3 тонн.