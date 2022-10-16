Новый мировой рекорд. Обнаружена самая тяжелая рыба на Земле весом в 3 тонны (фото)

Ученые подтвердили, что мертвая рыба-луна, тушу которой нашли на Азорских островах, является самой тяжелой костной рыбой на планете.

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Местные жители острова Фаял, котрый входит в группу Азорских островов (принадлежат Португалии), обнаружили тушу огромной рыбы-луны, которая плавала в океане недалеко от берега. Оказалось, что это представитель вида Mola alexandrini и эта рыба весит почти 3 тонны. Данный показатель является абсолютным рекордом для современных костных рыб, пишет Live Science.

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Безжизненную тушу рыбы-луны выловили и отправили на исследование ученым. Было проведено вскрытие, а также подробное изучение найденной костной рыбы.И недавно ученые представили свой вердикт.

[ + – ] Местные жители острова Фаял, котрый входит в группу Азорских островов (принадлежат Португалии), обнаружили тушу огромной рыбы-луны, которая плавала в океане недалеко от берега Фото: Live Science

По словам морского биолога Хосе Нуно Гомеша-Перейры, это южная рыба-луна, ширина которой составляет 3,6 метра, а длина тела – 3,5 метра. После взвешивания оказалось, что вес рыбы составляет 2844 кг. В ходе исследования ученые изучили содержимое желудка рыбы и взяли образцы ее ДНК.

"На фотографиях эта мертвая рыба не выглядит так какой она есть на самом деле, она поистине огромна", — говорит Гомеш-Перейра.

[ + – ] По словам морского биолога Хосе Нуно Гомеша-Перейры, это южная рыба-луна, ширина которой составляет 3,6 метра, а длина тела – 3,5 метра Фото: Live Science

По словам ученого теперь новый мировой рекорд и звание самой тяжелой костной рыбы принадлежит этому образцу морской фауны. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал рыбе-луне, которую выловили в Японии в 1996 году. Она весила 2300 кг. Вид Mola alexandrini был классифицирован учеными только в 2018 году. Этих гигантов можно обнаружить в разных уголках Земли, но точное их количество остается неизвестным.

Как уже писал Фокус, в Камбодже рыбаки поймали гигантского пресноводного ската весом в почти 200 кг. Его ширина составила 1,9 м, длина – 4 м.

Также Фокус писало о том, что возле Гренландии была обнаружена рыба, в жилах которой течет антифриз.

Напоминаем, что у острова смерти в Новой Зеландии, окруженного акулами, погибли 4000 китов за 120 лет.