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Мир

У острова смерти в Новой Зеландии, окруженного акулами, погибли 4000 китов за 120 лет (фото)

Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии.
Фото: Facebook | Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии.

В течение нескольких дней на мели оказались в общей сложности 477 морских млекопитающих. Животные плывут к прибрежным водам за едой, но когда прилив меняется, они попадают в ловушку и оказываются на мелководье.

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За последнюю неделю в нескольких районах архипелага Чатем в Новой Зеландии произошли два массовых выброса на берег гринд, которых еще называют китами-пилотами. По данным организации Project Jonah, которая занимается спасением морских млекопитающих, в течение нескольких дней на берегу оказались в общей сложности 477 морских млекопитающих. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Животные выбрасываются на берег по всему миру, и для исследователей это явление все еще остается загадкой. Острова Чатем — одно из трех главных мест в Новой Зеландии, где часто случаются подобные случаи. Это один из самых удаленных районов Новой Зеландии, из-за чего проводить спасательные работы практически невозможно. Прибрежные воды полны акул, и тащить в воду выбросившихся на берег китов опасно.

Гринды — животные с развитыми социальными связями. Fullscreen
Гринды — животные с развитыми социальными связями.

Крупнейший из таких случаев здесь произошел в 1918 году, когда на берегу одновременно оказалась тысяча китов. По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, начиная с 1901 года, на побережье островов Чатем выбросилось более 4 тыс. Гриндов.

Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии Fullscreen
Морские животные, оказавшиеся на побережье.

Почему киты выбрасываются на берег?

Калум Браун, профессор Школы естественных наук Университета Маккуори, считает, что животных привлекает изобилие пищи у островов Чатем. Рацион гринд состоит в основном из кальмаров, осьминогов и рыбы.

Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии Fullscreen
Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии

"Думаю, что вначале они приплывают за едой, но затем прилив меняется, из-за чего животные оказываются на мелководье, некоторые особи не уплывают, и другие, следуя примеру, попадают в ловушку", — пояснил Браун.

Гринды — животные с развитыми социальными связями. Они плавают стаями, и если кто-то из них поплывет не туда, например из-за колебания уровня океана, другие последуют за ним.

Напомним, что в Калифорнии сняли редкое явление, когда белая акула подплыла к гребцам и разделила их как мишени перед нападением.

Ранее Фокус сообщал, что у побережья Коста-Рики заметили редкого белого кита. Детеныш был белым, а мать более темного окраса.