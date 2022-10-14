У острова смерти в Новой Зеландии, окруженного акулами, погибли 4000 китов за 120 лет (фото)

В течение нескольких дней на мели оказались в общей сложности 477 морских млекопитающих. Животные плывут к прибрежным водам за едой, но когда прилив меняется, они попадают в ловушку и оказываются на мелководье.

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За последнюю неделю в нескольких районах архипелага Чатем в Новой Зеландии произошли два массовых выброса на берег гринд, которых еще называют китами-пилотами. По данным организации Project Jonah, которая занимается спасением морских млекопитающих, в течение нескольких дней на берегу оказались в общей сложности 477 морских млекопитающих. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Животные выбрасываются на берег по всему миру, и для исследователей это явление все еще остается загадкой. Острова Чатем — одно из трех главных мест в Новой Зеландии, где часто случаются подобные случаи. Это один из самых удаленных районов Новой Зеландии, из-за чего проводить спасательные работы практически невозможно. Прибрежные воды полны акул, и тащить в воду выбросившихся на берег китов опасно.

[ + – ] Гринды — животные с развитыми социальными связями.

Крупнейший из таких случаев здесь произошел в 1918 году, когда на берегу одновременно оказалась тысяча китов. По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, начиная с 1901 года, на побережье островов Чатем выбросилось более 4 тыс. Гриндов.

[ + – ] Морские животные, оказавшиеся на побережье.

Почему киты выбрасываются на берег?

Калум Браун, профессор Школы естественных наук Университета Маккуори, считает, что животных привлекает изобилие пищи у островов Чатем. Рацион гринд состоит в основном из кальмаров, осьминогов и рыбы.

[ + – ] Дельфины гринды на берегу Новой Зеландии

"Думаю, что вначале они приплывают за едой, но затем прилив меняется, из-за чего животные оказываются на мелководье, некоторые особи не уплывают, и другие, следуя примеру, попадают в ловушку", — пояснил Браун.

Гринды — животные с развитыми социальными связями. Они плавают стаями, и если кто-то из них поплывет не туда, например из-за колебания уровня океана, другие последуют за ним.

Напомним, что в Калифорнии сняли редкое явление, когда белая акула подплыла к гребцам и разделила их как мишени перед нападением.

Ранее Фокус сообщал, что у побережья Коста-Рики заметили редкого белого кита. Детеныш был белым, а мать более темного окраса.