Біля острова смерті у Новій Зеландії, оточеного акулами, загинули 4000 китів за 120 років (фото)

Протягом кількох днів на мілині опинилися загалом 477 морських ссавців. Тварини пливуть до прибережних вод за їжею, але коли приплив змінюється, вони потрапляють у пастку і опиняються на мілководді.

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За останній тиждень у кількох районах архіпелагу Чатем у Новій Зеландії відбулися два масові викиди на берег гринд, яких ще називають китами-пілотами. За даними організації Project Jonah, яка займається порятунком морських ссавців, протягом кількох днів на березі опинилися загалом 477 морських ссавців. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

Тварини викидаються на берег у всьому світі, і для дослідників це явище все ще залишається загадкою. Острови Чатем — одне з трьох головних місць у Новій Зеландії, де часто трапляються подібні випадки. Це один із найвіддаленіших районів Нової Зеландії, через що проводити рятувальні роботи практично неможливо. Прибережні води сповнені акул, і тягнути у воду китів, що викинулися на берег, небезпечно.

[ + – ] Гринди — тварини з розвиненими соціальними зв'язками

Найбільший із таких випадків тут стався у 1918 році, коли на березі одночасно опинилась тисяча китів. За даними Департаменту охорони навколишнього середовища Нової Зеландії, з 1901 року на узбережжя островів Чатем викинулося понад 4 тис. гринд.

[ + – ] Морські тварини, що опинилися на узбережжі

Чому кити викидаються на берег?

Калум Браун, професор Школи природничих наук Університету Маккуорі, вважає, що тварин приваблює достаток їжі біля островів Чатем. Раціон гринд складається в основному з кальмарів, восьминогів та риби.

[ + – ] Дельфіни гринди на березі Нової Зеландії

"Думаю, що спочатку вони припливають за їжею, але потім приплив змінюється, через що тварини опиняються на мілководді, деякі особини не відливають, і інші, беручи приклад, потрапляють у пастку", — пояснив Браун.

Гринди — тварини з розвиненими соціальними зв'язками. Вони плавають зграями, і якщо хтось із них попливе не туди, наприклад, через коливання рівня океану, інші підуть за ним.

Нагадаємо, що у Каліфорнії зняли рідкісне явище, коли біла акула підпливла до веслярів та розділила їх як мішені перед нападом.

Раніше Фокус повідомляв, що біля узбережжя Коста-Ріки помітили рідкісного білого кита. Дитинча було білим, а мати темнішого забарвлення.