Новий світовий рекорд. Виявлено найважчу рибу на Землі вагою 3 тонни (фото)

Вчені підтвердили, що мертва риба-місяць, тушу якої знайшли на Азорських островах, є найважчою кістковою рибою на планеті.

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Місцеві жителі острова Фаял, що входить до групи Азорських островів (належать Португалії), виявили тушу величезної риби-місяця, яка плавала в океані неподалік берега. Виявилося, що це представник виду Mola alexandrini, і ця риба важить майже 3 тонни. Цей показник є абсолютним рекордом для сучасних кісткових риб, пише Live Science.

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Мляву тушу риби-місяця виловили і відправили на дослідження вченим. Було проведено розтин, а також докладне вивчення знайденої кісткової риби. І нещодавно вчені представили свій вердикт.

[ + – ] Місцеві жителі острова Фаял, який входить до групи Азорських островів (належать Португалії), виявили тушу величезної риби-місяця, що плавала в океані неподалік берега Фото: Seneca-Guns

За словами морського біолога Хосе Нуно Гомеша-Перейри, це південна риба-місяць, ширина якої становить 3,6 метра, а довжина тіла – 3,5 метра. Після зважування виявилося, що вага риби становить 2844 кг. У ході дослідження вчені вивчили вміст шлунка риби та взяли зразки її ДНК.

"На фотографіях ця мертва риба не виглядає такою, якою вона є насправді, вона справді величезна", — говорить Гомеш-Перейра.

[ + – ] За словами морського біолога Хосе Нуно Гомеша-Перейри, це південна риба-місяць, ширина якої становить 3,6 метра, а довжина тіла – 3,5 метра. Фото: Seneca-Guns

За словами вченого, тепер новий світовий рекорд і звання найважчої кісткової риби належить цьому зразку морської фауни. Попередній світовий рекорд також належав рибі-місяцю, яку виловили в Японії 1996 року. Вона важила 2300 кг. Вигляд Mola alexandrini був класифікований вченими лише у 2018 році. Цих гігантів можна знайти в різних куточках Землі, але точна їх кількість залишається невідомою.

Як уже писав Фокус, у Камбоджі рибалки спіймали гігантського прісноводного ската вагою майже 200 кг. Його ширина становила 1,9 м, довжина – 4 м.

Також Фокус писало про те, що біля Гренландії було виявлено рибу, в жилах якої тече антифриз.

Нагадуємо, що біля острова смерті у Новій Зеландії, оточеного акулами, загинули 4000 китів за 120 років.