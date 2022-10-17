Глибоководне чудовисько. Мережу налякала невловима чорна акула, схожа на Венома з коміксу Marvel (фото)

Довге чорне тіло, зубаста паща та очі-намистинки — вкрай рідкісна глибоководна акула знову лякає людей.

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Вперше Trigonognathus kabeyai відкрили ще 1986 року. Тоді химерну істоту виявили біля берегів острова Сікоку в Японії донним траулером Seiryo-Maru. Відтоді акул рідко зустрічали, проте фото чудовиська все ще дивують мережу, пише Daily Mail.

Акула-гадюка, як її ще називають, зустрічається вкрай рідко і лише біля берегів Японії, Тайваню і Гаваїв. Дорослі особини цих потайливих глибоководних акул досягають 6,5 метрів у довжину і візуально схожі на однойменного персонажа коміксу Marvel "Веном". Довге чорне тіло, паща з сотнею голчастих зубів і блакитні очі-намистинки — схожість цілком вловима, не вистачає лише довгого язика.

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[ + – ] Акула-гадюка може досягати 6 метрів завдовжки Фото: акула

Ці загадкові істоти мешкають на глибині близько 600 метрів і рідко підіймаються на поверхню, тому вони ще мало вивчені. З 1986 року, коли риба-гадюка вперше потрапила на очі людям, ученим вдалося зустріти лише кілька особин. У 2018 Тайванський науковий дослідницький центр зміг упіймати п'ять акул-гадюк під час одного з досліджень. Чотири з них померли ще до того, як їх підняли на поверхню океану, а ще одна загинула в лабораторії дослідницького центру.

Вченим відомо, що ці істоти, як правило, харчуються ракоподібними та кістковими рибами. Вчених зацікавило, як ці акули здатні проковтнути досить велику здобич. Виявилося, що вони викидають свої щелепи, вкриті сотнями хвилястих зубів, у три етапи — спочатку акула-гадюка широко розкриває пащу, потім витягує щелепу вгору, а потім виштовхує її швидким рухом.

З 2018 року мережу потрясло фото акули-гадюки — люди раз у раз писали, що з кожним роком знахідки стають дедалі химернішими.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено найважчу рибу на Землі — вона важить близько 3 тонн.