Миллиарды снежных крабов исчезли из вод вокруг Аляски. В чем причина

В этом году впервые отменили отлов крабов, поскольку за последние время их популяция в водах Берингова моря существенно уменьшилась.

Related video

На прошлой неделе Совет по рыболовству Аляски и Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана сообщил, что популяция снежного краба в Беринговом море упала значительно ниже нормы для открытия промысла.

Фактические цифры шокируют. По словам Бенджамина Дейли, исследователя из Департамента рыбы и дичи Аляски, популяция снежных крабов сократилась с примерно 8 миллиардов в 2018 году до 1 миллиарда в 2021 году, пишет CNN.

Снежный краб, известный как краб-стригун – самый распространенный вид Берингова моря. Его обычно вылавливают в промышленных масштабах. Однако в Бристольском заливе это будет запрещено. Чиновники сообщили, что причиной отмены является чрезмерный отлов.

Марк Стихерт, координатор управления рыбным промыслом донной рыбы и моллюсков Департамента рыбы и дичи штата, отметил, что в океанах вылавливается больше крабов, чем можно восполнить естественным путем.

"Было больше изъятий из популяции, чем входов", — пояснил он. Исследования, проведенные в 2021 и 2022 годах, показывают, что популяция половозрелых самцов крабов-стригунов уменьшилась примерно на 40%. Если верить подсчетам, то во всем Беринговом море осталось всего 20 миллионов килограмм этого вида.

Однако чрезмерный отлов – только техническое определение. Майкл Литцов, директор лаборатории Kodiak из NOAA Fisheries, говорит, что на самом деле крах повлекло за собой изменение климата. Краб-стригун – это вид хладнокровных животных. Их можно встретить в районах, где температура воды ниже 2 градусов Цельсия. Постепенно океаны нагреваются. В результате морской лед исчезает и воды у Аляски становятся неблагоприятными для крабов.

По данным ученых, температура в Арктике повышается в 4 раза быстрее, чем на остальной планете. Из-за этого произошло немалое изменение окружающей среды именно в Беринговом море.

Все рыбные промыслы закрыты. Больше усилий прилагают, чтобы восстановить популяцию крабов. Отмечается, что в будущее можно смотреть с оптимизмом, ведь постепенно появляются крабы, которые могут восстановить популяцию за 3-4 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые нашли одно из самых опасных животных океана кембрийского периода – новый вид древнего краба.