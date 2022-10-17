Дивак, "озброєний" шипами та лезами. Як виглядав древній краб

Вчені знайшли невідому тварину, яка мільйони років тому була однією з найнебезпечніших в океані.

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Якщо ви зможете уявити туалетну щітку з очима, що стрибають на стеблах, парою шиповидних рукоподібних відростків, і віяло хвоста з довгими лопатями, то отримаєте хороше зображення тварини кембрійського періоду — від 541 до 485,5 млн років тому.

У 1990 році вчені отримали викопні рештки в Маотяншанських сланцях. На території китайської провінції Юньнань знайдено молоду особину розмірами 15 см завдовжки і 5 см завширшки, пише ScienceAlert.

Спочатку знахідку ідентифікували як раніше відомий вид радіодонтів — вимерлий ряд членистоногих. Однак передня пара гострих кінцівок скам'янілості, відома як придатки хижака, відрізнялася від інших радіодонтів. Це спричинило нещодавню переоцінку знахідок, сказав провідний автор дослідження Хан Цзен, доцент Нанкінського інституту геології та палеонтології в Китайській академії наук.

Хоча радіодонти мають схожі плани тіла, види "розрізняються здебільшого різноманітними формами хижих відростків", а скам'янілості були настільки унікальними, що дослідники визначили, що це не тільки новий вид, а й раніше невідомий рід.

[ + – ] Викопні екземпляри у Маотяншанських сланцях Фото: Dinghua Yang

Його назвали Innovatiocaris maotianshanensis. Назва походить від латинських слів, що означають "нововведення" та "краб", а назва виду вказує на Маотяньшань, місце в Ченцзяні, де виявили скам'янілості.

Свого часу вид був одним із найстрашніших тварин океану. Як зазначив Хан Цзен, радіодонти є одними з найдавніших гігантських суперхижаків на Землі. Крім того, їхня поява 520 мільйонів років тому вказувала на формування складних морських екосистем та харчових мереж. Вивчити їх належно вдалося лише до кінця ХХ ст. з новими відкриттями.

У I. maotianshanensis "остисті відростки вказують на хижацтво щодо великої здобичі". Водночас великі очі натякають на добрий зір, зазначив Цзен. Зябра і щитки вздовж його тулуба, ймовірно, використовувалися для дихання та плавання, а структури хвоста допомагали йому повертатися та маневрувати.

Цей вид дає вченим гостроцікаві нові підказки про дивовижні членистоногі предки. Але з кожним відкриттям виникає все більше питань, що стосуються їхньої 120-мільйонної історії. Досі невідомо, скільки видів було, як вони полювали, як еволюціонували.

"Як новий рід, Innovatiocaris вказує на наявність нової еволюційної лінії серед Radiodonta, натякаючи на те, що ще багато належить розкопати за різноманітністю та еволюційною історією групи", — підсумував Зенг.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про невловиму чорну акулу, схожу на Венома з коміксу Marvel.