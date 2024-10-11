"Запихав" руки в пащу, щоб захиститись: українець дивом вижив після зустрічі з хижаком (відео)

Лісника пошматувала за два кілометри від дому агресивна ведмедиця. Йому рятували життя четверо хірургів, на тілі чоловіка знайшли навіть наскрізну рану.

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50-річний мешканець Прикарпаття Василь став жертвою нападу агресивної ведмедиці. Він пішов у ліс по гриби, а невдовзі опинився на операційному столі. Деталі інциденту з’ясували у "ТСН".

У пошуках грибів українець відійшов від дому лише на два кілометри. У густому лісі він випадково натрапив на двійко ведмежат. Бувши професійним лісником та досвідченим мисливцем, він одразу зрозумів, в якій перебуває в небезпеці.

Здогадка невдовзі підтвердилась — поруч була ведмедиця. Вмить хижачка повалила чоловіка на землю та накинулась на нього, шматуючи свою жертву.

"Я не вставав і лежав — вона лишила мене лежачого. Вже другий раз. Бо я раз лежав і почав вставати. І вона прибігла і далі почала їсти. І другий раз привалила на землю. Я вже більше не вставав. І так вона відійшла трошки далі. І так я відповз. Вийшов до машини й поїхав додому", — згадав Василь.

У лікарню лісника доставили у важкому стані, усе його тіло було у численних ранах. Четверо хірургів протягом кількох годин оперували пацієнта, якому пощастило не стекти кров’ю.

"Рани різного характеру — різані, кусані, колоті. Є навіть рана на кінцівці наскрізна. Чи то кіготь такий великий був, не знаю. І так само китиці всі. Бо він казав, що як оборонявся, то запихав їй руки в рот", — розповів лікар-хірург Ігор Гуцул.

На лівій руці Василя пульсу не було, адже його артерія була повністю пошкоджена. Щоб її зашити, до операції залучили судинних хірургів. На думку медиків, українець "народився у сорочці".

У місцевому лісництві розповіли, що у 2024 році ведмеді ледь не впритул підійшли до населених пунктів. Хижаки шукають їжу, щоб набрати жир перед зимовою сплячкою.

"Цього року урожаю чорниці й брусниці майже не було, вимерзли навесні, коли були заморозки. Для ведмедя основний харч — це ягоди, і всі ведмеді спустилися до низу, адже біля села можна знайти якусь їжу — яблука, груші, і неподалік сіл є вирубки, де частково збереглася ожина", — пояснив провідний мисливствознавець Осмолодського лісового господарства Михайло Кос.

У "Суспільному" уточнили, що інцидент стався поблизу села Кузьминець в Івано-Франківській області.

"Ведмедиця чотири рази атакувала його: погризла ноги, пошкодила артеріальні судини, але йому вдалося врятуватися", — розповів керівник місцевої організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайло Лущак.

Директор стаціонарної допомоги Калуської центральної районної лікарні Ярослав Кінаш розповів, що чоловіка госпіталізували "з множинними рваними ранами рук, голови".

У місцевому виданні "Галка" додали, що Василь доїхав власною машиною додому, і вже звідти викликав для себе "швидку". Речник ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків заявив, що повідомлень про напад ведмедя поліція не отримувала. Однак в Івано-Франківської філії Карпатського лісового офісу випадок підтвердили.

Як діяти при зустрічі з ведмедем

Ілюстративне фото Фото: Delfi

Голова Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайло Лущак наголосив, що зустрівши ведмедя, не можна:

голосно кричати (гучні звуки можуть спровокувати, в тому числі гавкіт собаки);

тікати (хижак буде швидшим);

дивитися звіру в очі.

Щоб врятуватися, слід дотримуватись таких правил:

рухатися повільно;

відходити назад;

не обертатись до ведмедя спиною.

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