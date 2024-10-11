"Запихивал" руки в пасть, чтобы защититься: украинец чудом выжил после встречи с хищником (видео)

Лесника растерзала в двух километрах от дома агрессивная медведица. Ему спасали жизнь четверо хирургов, на теле мужчины нашли даже сквозную рану.

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50-летний житель Прикарпатья Василий стал жертвой нападения агрессивной медведицы. Он пошел в лес за грибами, а вскоре оказался на операционном столе. Детали инцидента выяснили в "ТСН".

В поисках грибов украинец отошел от дома всего на два километра. В густом лесу он случайно наткнулся на двоих медвежат. Будучи профессиональным лесником и опытным охотником, он сразу понял, в какой находится в опасности.

Догадка вскоре подтвердилась — рядом была медведица. Вмиг хищница повалила мужчину на землю и набросилась на него, кромсая свою жертву.

"Я не вставал и лежал — она оставила меня лежачего. Уже второй раз. Потому что я раз лежал и начал вставать. И она прибежала и дальше начала есть. И второй раз привалила на землю. Я уже больше не вставал. И так она отошла немножко дальше. И так я отполз. Вышел к машине и поехал домой", — вспомнил Василий.

В больницу лесника доставили в тяжелом состоянии, все его тело было в многочисленных ранах. Четверо хирургов в течение нескольких часов оперировали пациента, которому посчастливилось не истечь кровью.

"Раны разного характера — резаные, кусаные, колотые. Есть даже рана на конечности сквозная. То ли коготь такой большой был, не знаю. И так же кисти все. Потому что он говорил, что когда оборонялся, то запихивал ей руки в рот", — рассказал врач-хирург Игорь Гуцул.

На левой руке Василия пульса не было, ведь его артерия была полностью повреждена. Чтобы ее зашить, к операции привлекли сосудистых хирургов. По мнению медиков, украинец "родился в рубашке".

В местном лесничестве рассказали, что в 2024 году медведи едва не вплотную подошли к населенным пунктам. Хищники ищут пищу, чтобы набрать жир перед зимней спячкой.

"В этом году урожая черники и брусники почти не было, вымерзли весной, когда были заморозки. Для медведя основная пища — это ягоды, и все медведи спустились вниз, ведь возле села можно найти какую-то пищу — яблоки, груши, и неподалеку от сел есть вырубки, где частично сохранилась ежевика", — объяснил ведущий охотовед Осмолодского лесного хозяйства Михаил Кос.

В "Суспільному" уточнили, что инцидент произошел вблизи села Кузьминец в Ивано-Франковской области.

"Медведица четыре раза атаковала его: погрызла ноги, повредила артериальные сосуды, но ему удалось спастись", — рассказал руководитель местной организации Украинского общества охотников и рыболовов Михаил Лущак.

Директор стационарной помощи Калушской центральной районной больницы Ярослав Кинаш рассказал, что мужчину госпитализировали "с множественными рваными ранами рук, головы".

В местном издании "Галка" добавили, что Василий доехал на собственной машине домой, и уже оттуда вызвал для себя "скорую". Представитель ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив заявил, что сообщений о нападении медведя полиция не получала. Однако в Ивано-Франковском филиале Карпатского лесного офиса случай подтвердили.

Как действовать при встрече с медведем

Иллюстративное фото Фото: Delfi

Председатель Ивано-Франковской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов Михаил Лущак отметил, что встретив медведя, нельзя:

громко кричать (громкие звуки могут спровоцировать, в том числе лай собаки);

убегать (хищник будет быстрее);

смотреть зверю в глаза.

Чтобы спастись, следует придерживаться таких правил:

двигаться медленно;

отступать назад;

не поворачиваться к медведю спиной.

Напомним, в соцсетях распространили видео, на котором воспитательницы бьют и обзывают ребенка. Во Львовской ОВА рассказали, что воспитанников заведения, которое попало в скандал с физическим насилием, распределят по другим детским домам.

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