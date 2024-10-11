Скандал с избиением детей в приюте на Львовщине: воспитанников распределят по другим учреждениям (видео)

Изучение ситуации в реабилитационном центре продолжается и для выяснения всех обстоятельств понадобится еще время, говорят в ОВА. Также из-за скандала проверят 18 подобных заведений в области.

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После того, как стало известно, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины воспитатели бьют детей, областная власть решила перевести их в другие аналогичные заведения. Об этом сообщил "Львов новости" заместитель председателя ОВА Львовщины Александр Кулепин.

По его словам, детей переведут в другие заведения, если их опекуны дадут согласие.

"Львовская ОВА изучает мониторинговый отчет, все факты, поэтому решено временно перевести детей в другие учебные заведения на время проведения расследования. Уже сегодня мы ожидаем перемещения первых детей", — рассказал он.

Он отметил, что изучение ситуации в реабилитационном центре продолжается и для выяснения всех обстоятельств понадобится еще время.

Заместитель председателя ОВА Львовщины Александр Кулепин отметил, что на Львовщине также проверят другие 18 заведений, чтобы исследовать их работу. Сейчас, по его словам, жалоб относительно других учреждений не было.

Что произошло в реабилитационном центре

7 октября появилось видео в сетях с жестоким обращением воспитательницы одного из учебных заведений области. Она била ребенка железным прутом. После того, как несовершеннолетняя упала на диван, женщина продолжила бить ее кулаками, в частности по голове, и называть "скотинякой".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал и в заведение с проверкой отправились мониторы. Они выяснили, что дети подвергаются физическим издевательствам, а также не доедают, из-за чего некоторые из них подрабатывают на похоронах — копают могилы, моют и отпевают покойников.