Скандал з побиттям дітей у сиротинці на Львівщині: вихованців розподілять по інших закладах (відео)

Вивчення ситуації у реабілітаційному центрі триває і для з'ясування всіх обставин знадобиться ще час, кажуть в ОВА. Також через скандал перевірять 18 подібних закладів в області.

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Після того, як стало відомо, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини вихователі лупцюють дітей, обласна влада вирішила перевести їх до інших аналогічних закладів. Про це повідомив "Львів новини" заступник голови ОВА Львівщини Олександр Кулепін.

За його словами, дітей переведуть до інших закладів, якщо їхні опікуни дадуть згоду.

"Львівська ОВА вивчає моніторинговий звіт, усі факти, тому вирішено тимчасово перевести дітей до інших навчальних закладів на час проведення розслідування. Вже сьогодні ми очікуємо переміщення перших дітей", — розповів він.

Він зауважив, що вивчення ситуації у реабілітаційному центрі триває і для з'ясування всіх обставин знадобиться ще час.

Заступник голови ОВА Львівщини Олександр Кулепін зазначив, що на Львівщині також перевірять інші 18 закладів, щоб дослідити їхню роботу. Наразі, за його словами, скарг щодо інших установ не було.

Що сталося у реабілітаційному центрі

7 жовтня з'явилося відео в мережах з жорстоким поводженням виховательки одного з навчальних закладів області. Вона била дитину залізним прутом. Після того, як неповнолітня впала на канапу, жінка продовжила лупцювати її кулаками, зокрема по голові, та називати "скотинякою".

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на скандал і до закладу з перевіркою вирушили монітори. Вони з'ясували, що діти зазнають фізичних знущань, а також не доїдають, через що деякі з них підпрацьовують на похоронах — копають могили, миють та відспівують покійників.