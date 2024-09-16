Известный блогер ради развлечения залез в пещеру, где его встретил огромный медведь (видео)

Большинство пользователей сети убеждены, что кадры аутентичны — они не верят, что автор мог пойти на такой огромный риск ради контента.

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Сербский блогер Стефан Янкович снял на видео, как он столкнулся с огромным медведем в его логове. На опубликованных в Instagram кадрах с подписью "на краю жизни", можно увидеть, как мужчина прячется, а медведь блокирует вход и оценивает незваного гостя.

"Не поверите, что со мной произошло. Провел 24 часа в лесу, где на меня напал медведь. Сначала один, а потом другой", — отметил в кадре Янкович, который оставался на дереве, пока опасность не миновала.

Зверь пробрался внутрь своего логова и, обнюхав все вокруг, решил отступить назад. Тогда блогер попытался воспользоваться моментом и выскочить из ямы, но при этом столкнулся с животным лицом к лицу. Медведь обнюхал мужчину и его камеру, но, к счастью, не обидел.

Стефану удалось спастись, но позже он попал в еще одну неприятность с медведями, о чем рассказал своим 953 тысячам подписчиков во втором видео.

Большинство пользователей сети убеждены, что кадры аутентичны — они просто не могут поверить, что автор мог пойти на такой огромный риск ради контента.

"Кажется, моя душа покинула тело, когда я смотрел на это";

"Ему повезло, что медведь не разорвал его на куски";

"Как он туда попал? Эти люди рискуют жизнью только ради контента".

Суть трюка раскрывается в финальном ролике, где блогер гладит медведя, объясняя, что они стали "лучшими друзьями". Зверь даже ел с его ладони. Однако все это происходило под наблюдением дрессировщика.

Стефан подписал этот ролик: "Никто не верил, что человек может дружить с медведем".

Напомним, ранее Фокус писал, что медведица, которую зовут Пончик, атаковала дрессировщика на глазах у сотен детей и родителей в России. Животное набросилось и повалило на землю 48-летнего Сергея Причинича после катания на гироборде в цирке Бийска. Мужчина пытался вырваться, когда его подопечная весом 35 килограммов перегрызала палку, которую тот держал в руке.

А вот сотрудники сафари-парка Воберн в Бедфордшире (Великобритания) организовали необычное развлечение для черных медведей, которые там живут. Сильные дожди в последние дни привели к образованию небольшого озера на территории заповедника, поэтому смотрители решили этим воспользоваться.