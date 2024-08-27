Медведица Пончик на глазах зрителей "расправилась" с россиянином на сцене цирка (видео)

Встревоженные зрители с ужасом смотрели на происходящее на сцене. Руководство цирка уже отреагировало на этот инцидент.

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Медведица, которую зовут Пончик, атаковала дрессировщика на глазах у сотен детей и взрослых в России. Животное набросилось и повалило на землю 48-летнего Сергея Причинича после катания на гироборде в цирке Бийска. Мужчина пытался вырваться, когда его подопечная весом 35 килограммов перегрызала палку, которую тот держал в руке. Видео инцидента опубликовал местный паблик в Telegram.

Другой сотрудник цирка, который стоял за барьером, толкнул хищника, отвлекая внимание. После этого медведица наконец отошла настолько, чтобы позволить артисту подняться. Тем временем встревоженные зрители с ужасом смотрели на происходящее на сцене.

Сообщается, что инцидент мог стать фатальным для дрессировщика, но он остался живым и невредимым.

Животное набросилось и повалило на землю 48-летнего Сергея Причинича Фото: Telegram Животное набросилось и повалило на землю 48-летнего Сергея Причинича Фото: Telegram

"Под конец номера медведица набросилась на Сергея и начала с ним бороться. Он специально не сопротивлялся и дождался, пока она успокоится, встал, продолжил номер, скрепил все это поцелуем, и все", — уверяет представитель цирка "Моретти" Никита Михайлов.

По его словам, звери могут вести себя по-разному, чтобы выразить свой протест или другие эмоции, и "каждый дрессировщик это понимает".

Защитник прав животных Юрий Корецких, в свою очередь, призывает запретить устаревшую практику использования живых животных в цирках.

"В то время, как мир стремительно движется навстречу гуманности, запрещая использование животных в цирках, российское лобби активно сопротивляется прогрессу, отстаивая свои коммерческие интересы", — сказал он.

Напомним, ранее американка Эми Холт из Норт-Бенда (Вашингтон, США) стала свидетелем необычного происшествия: большой медведь пытался проникнуть в ее дом через дверцу для собак.

А вот сотрудники сафари-парка Воберн в Бедфордшире (Великобритания) организовали необычное развлечение для черных медведей, которые там живут. Сильные дожди в последние дни привели к образованию небольшого озера на территории заповедника, поэтому смотрители решили этим воспользоваться.